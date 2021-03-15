Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 марта: снова рост числа смертей

За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 133 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем число новых случаев коронавируса в Волгоградской области становится меньше. Положительная динамика наметилась еще в феврале. Не может не радовать, что пандемия немного утихает. Но все равно расслабляться и забывать о мерах защиты от вируса нельзя. Ношение масок в регионе не отменяют, зато рекомендательный характер приобрели перчатки в общественных местах. 15 марта в Волгоградской области выявили 133 новых случая коронавируса. Сегодня регион делит с Красноярским краем 13-е и 14-е места в стране по приросту заболевших. Всего за пандемию ковид подхватили 51 638 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В России за сутки выявили 9 437 заразившихся COVID-19 в 83 регионах. Заболеваемость становится ниже. Но не смертность. В понедельник в регионе подтвердились еще 7 летальных исходов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки самый большой прирост коронавируса по области выявили в Волгограде. В региональной столице еще 45 жителей подхватили вирус. В Волжском 15 марта 4 человека заболели ковидом. Также положительные тесты сегодня получили жители 18 районов региона. В Котельниковском районе 16 заразившихся, в Котовском и Фроловском - по 8. Больше всего заболевших за сутки волгоградцев в возрасте от 50 до 64 лет - 46 человек. Заразились 35 жителей области 30-49 лет, 38 пенсионеров старше 65-ти и 8 молодых людей 18-29 лет. Также болезнь подтвердилась у трех детей 7-14 лет и трех подростков 15-17 лет.

В марте в Волгоградской области практически ежедневно фиксируется по 7 смертей от коронавируса. К сожалению, снижение заболеваемости на смертность от вируса никак не влияет. За половину первого весеннего месяца от ковида скончались 95 волгоградцев. За всю пандемию жертвами стали 869 жителей области.

Коронавирус в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 124. Эти пациенты благополучно завершили лечение в инфекционных госпиталях или на дому. Всего с марта прошлого года COVID-19 победили 49 396 волгоградцев.

Сегодня в ковидных госпиталях продолжают лечение 2327 человек, в том числе 21 ребенок. Коронавирус подтвердили 1373 пациентам.