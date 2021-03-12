Знаем историю, гордимся своим народом!

МОУ СШ № 3 директор Прохорова Светлана Владимировна. Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

В год 78-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом «КП»-Волгоград» и компания «Ростелеком» провели онлайн-викторину, посвящённую истории Сталинградской битвы. В ней приняли участие 15 тысяч жителей Волгограда, из них 1800 учащихся волгоградских школ.

Весь февраль на сайте «Комсомольской правды» ученики волгоградских школ, гимназий и лицеев, а также все желающие, отвечали на вопросы исторической викторины. Приняв в ней участие, школьники смогли проверить, насколько хорошо они знают военную историю нашей героической области, в частности события Сталинградской битвы. Чтобы ответить на вопросы, им пришлось обновить в памяти знания, полученные на школьных уроках истории, или же отыскать нужную информацию в открытых источниках – книгах, учебниках, сети интернет.

Из 15 000 участников викторины 1800 человек составили школьники Волгограда. Старшеклассники отвечали на вопросы самостоятельно, а учащиеся младших классов прошли задания при поддержке родителей. Во многих школах также состоялись классные часы, где учителя вместе с ребятами разобрали вопросы и ответы викторины.

Особенную активность в викторине продемонстрировали три школы города, за это они получили грамоты и призы от партнера конкурса - компании «Ростелеком». Призовые места разделились следующим образом:

1 место — Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда», директор Прохорова Светлана Владимировна.

МОУ СШ №103 директор Ильина Галина Анатольевна. Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

2 место - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №103 Советского района Волгограда», директор Ильина Галина Анатольевна.

МОУ СШ № 98 директор Барилова Вера Валерьевна. Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

3 место — Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98 Краснооктябрьского района Волгограда», директор Барилова Вера Валерьевна.

- Наши учителя-историки очень высоко оценили викторину, посвящённую Сталинградской битве, - отметила директор МОУ СШ №3 Светлана Прохорова. - Ученики почерпнули из неё много полезных знаний, которые не входят в школьную программу, но которые обязательно должен знать и помнить каждый житель нашего героического города!

- Мы благодарны организаторам за возможность повторить важные факты истории, а также за элемент соревнования и призы, которые школа и наши ученики получили за активное участие в викторине, - поделилась своими чувствами директор МОУ «Средняя школа №103 Советского района Волгограда» Галина Ильина.

Директор МОУ «Средняя школа № 98 Краснооктябрьского района Волгограда» Вера Барилова: «Наши ученики с радостью и воодушевлением восприняли новость об исторической викторине. Им нравится такой современный формат, объединяющий в себе элемент игры и просветительскую миссию. Для детей важно, чтобы процесс обучения был интересен».

«Комсомольская Правда»-Волгоград» и компания «Ростелеком» выражают благодарность Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области за информационную поддержку нашей инициативы.