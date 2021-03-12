Гремячинский ГОК готовится войти в число самых красивых и благоустроенных предприятий Волгоградской области

Фото: Ирина СИМОНОВА

По мере окончания строительства объектов поверхностного комплекса предприятие проводит благоустройство территории промышленной площадки.

На Гремячинском ГОКе уже проложены дороги постоянного назначения – около 13 километров внутри предприятия и 1,5 километра подъездных путей. Для удобства сотрудников, добирающихся на работу на личном транспорте, у корпусов и производственных объектов комбината обустроены просторные парковки с разметкой.

Взамен временных пешеходных дорожек построены удобные тротуары с плиточным покрытием. По новым пешеходным дорожкам сотрудники могут пройти от первого и второго административно-бытовых комплексов, в которых расположены кабинеты сотрудников административного и производственных подразделений, до пожарного депо, расположенного в самом центре комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Пока что проложено около 300 метров тротуаров шириной 2,25 метра. В дальнейшем планируется обустроить тротуарными дорожками территорию поверхностного комплекса рудника и проход от путепровода на въезде на территорию предприятия до второго административно-бытового комплекса.

Одновременно с благоустройством «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет озеленение территории комбината. Осенью сотрудники Гремячинского ГОКа высадили 270 кустарников, 70 саженцев тополя и 100 кустов можжевельника. С наступлением весны благоустройство и озеленение продолжатся.

После завершения строительства и запуска в эксплуатацию Гремячинский горно-обогатительный комбинат войдет в число самых современных, благоустроенных и красивых предприятий региона.