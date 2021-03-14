Волгоградцы проводили зиму сожжением 12-метрового чучела Масленицы в маске

Волгоградцы очень соскучились по массовым мероприятиям и были рады празднику. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

14 марта волгоградцы с размахом отмечали широкую Масленицу: весь день в пойме реки Царица ели блины с медом, пели и плясали, а вечером сожгли 12-метровое чучело. В этом году оно необычное – в защитной маске. Так волгоградцам еще раз напомнили о важности соблюдения карантинных ограничений и символично распрощались с пандемией в надежде, что она скоро закончится.

На праздник пришли сотни волгоградцев. Фото: Юлия Данильченко

ОЙ, БЛИНОЧКИ МОИ

Весь воскресный день в парке работали 15 интерактивных площадок. Погулять, насладиться солнечным днем и хорошей погодой пришли десятки горожан. Все соскучились по массовым мероприятиям, которые под запретом из-за коронавируса. Поэтому получился особенный и долгожданный праздник.

Вот такие очаровательные "дамы" соревновались, кто красивее. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воздухе витал запах свежеприготовленных блинчиков с разными начинками, а к главному блюду дня подавали горячий чай. Повсюду пестрили и соревновались в красоте масленичные куклы – их сделали специально для конкурса «Масленица-Краса 2021». В этом году жители города были особенно активны – подали аж 80 заявок, столько же фигур оценили жюри и гости праздника. С «Масловой Стилягой Мартовной», «Веснянкой» и многими другими фотографировались на память.

Атмосферно и весело было сегодня в пойме реки Царица. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сами волгоградцы и в конкурсах участвовали, и танцевали, и в перерывах оценивали блюда русской кухни: кулинары угощали горожан пирожками, расстегаями, кулебяками, шашлыками. А на десерт подавали мед, да разных сортов. Волгоградцы провели целую дегустацию.

А вот и главная виновница праздника: как положено - в маске. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы приезжали целыми семьями, чтобы проводить зиму. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы приезжали целыми семьями, чтобы проводить зиму. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А день выдался солнечным! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы ели блины, дегустировали мед и общались. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Горожане активно участвовали в конкурсе Маслениц. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И детишкам было весело! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздник получился ярким, запоминающимся. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И по старинной традиции самые ловкие и сильные залазили на столб. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Артисты заряжали позитивом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ