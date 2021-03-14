Волгоградцы проводили зиму сожжением 12-метрового чучела Масленицы в маске

Волгоградцы очень соскучились по массовым мероприятиям и были рады празднику.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
14 марта волгоградцы с размахом отмечали широкую Масленицу: весь день в пойме реки Царица ели блины с медом, пели и плясали, а вечером сожгли 12-метровое чучело. В этом году оно необычное – в защитной маске. Так волгоградцам еще раз напомнили о важности соблюдения карантинных ограничений и символично распрощались с пандемией в надежде, что она скоро закончится.
На праздник пришли сотни волгоградцев.
Фото: Юлия Данильченко
ОЙ, БЛИНОЧКИ МОИ
Весь воскресный день в парке работали 15 интерактивных площадок. Погулять, насладиться солнечным днем и хорошей погодой пришли десятки горожан. Все соскучились по массовым мероприятиям, которые под запретом из-за коронавируса. Поэтому получился особенный и долгожданный праздник.
Вот такие очаровательные "дамы" соревновались, кто красивее.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В воздухе витал запах свежеприготовленных блинчиков с разными начинками, а к главному блюду дня подавали горячий чай. Повсюду пестрили и соревновались в красоте масленичные куклы – их сделали специально для конкурса «Масленица-Краса 2021». В этом году жители города были особенно активны – подали аж 80 заявок, столько же фигур оценили жюри и гости праздника. С «Масловой Стилягой Мартовной», «Веснянкой» и многими другими фотографировались на память.
Атмосферно и весело было сегодня в пойме реки Царица.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Сами волгоградцы и в конкурсах участвовали, и танцевали, и в перерывах оценивали блюда русской кухни: кулинары угощали горожан пирожками, расстегаями, кулебяками, шашлыками. А на десерт подавали мед, да разных сортов. Волгоградцы провели целую дегустацию.
А вот и главная виновница праздника: как положено - в маске.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы приезжали целыми семьями, чтобы проводить зиму.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы приезжали целыми семьями, чтобы проводить зиму.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А день выдался солнечным!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы ели блины, дегустировали мед и общались.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Горожане активно участвовали в конкурсе Маслениц.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И детишкам было весело!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Праздник получился ярким, запоминающимся.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И по старинной традиции самые ловкие и сильные залазили на столб.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Артисты заряжали позитивом.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Прощай, зима! Уходи, пандемия!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ