В Волжском мальчики 6,7 и 10 лет провалились под лед: один погиб

7-летнего ребенка вытащили из ледяной воды, но он скончался. Фото: Юлия Данильченко

Трагедия произошла сегодня, 14 марта, на реке Ахтуба в Волгоградской области: трое детей из Волжского в возрасте 6, 7 и 10 лет гуляли по тонкому льду и провалились под воду. Семилетний мальчик захлебнулся.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, старшие ребята были родными братьями. Они вместе с другом решили погулять по реке, думали, что лед еще толстый и выдержит их вес. Как только мальчики зашли на него, случилось страшное: все трое оказались в холодной воде. Выбраться сами не могли.

- Очевидцами случившегося стали местные жители, которые бросились на помощь пострадавшим. Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает, - рассказали следователи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов находятся на месте трагедии. Предстоит установить все обстоятельства, узнать, почему вообще малолетние оказались без присмотра взрослых, не сообщили родителям, куда направляются.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме. И предостерегли всех: сейчас оттепель, гулять по рекам очень опасно! Об этом нужно всегда помнить и родителям. Ни в коем случае не отпускать маленьких детей одних на водоемы и вообще интересоваться, где они играют.