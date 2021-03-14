Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 марта: рекордное снижение числа заболевших и умерших

Актуальная информация о коронавирусе в Волгоградской области на 14 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области продолжает снижаться. В связи с этим власти сняли часть карантинных ограничений: жителям региона разрешили не носить перчатки, а пенсионеры смогут ездить на дачи. Однако риск заражения COVID-19 все еще высок, поэтому волгоградцам по-прежнему обязательно надевать маску в людных местах. Как сообщили «КП-Волгоград» эксперты портала стопкоронавирус.рф, 14 марта количество инфицированных увеличилось на 134 пациента (13 марта было +137 человек), что практически вдвое ниже январской статистики. За год более 51 тысячи волгоградцев переболели ковидом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 марта 2021 года.

Фото: Яндекс. Статистика: коронавирус.

Впервые за долгое время рекордно снизилось и число умерших: если накануне сообщалось о семи летальных случаях за сутки, то сегодня их четыре. Всего же коронавиурс убил 862 волгоградца.