Волгоградцам сделают перерасчет за отопление на миллионы рублей

Переплата за отопление составила до 30%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из 111 домов Волгограда, где жильцы получили космические счета за отопление за теплый январь, 36 ушли в проверку жилинспекции. Жителям 25 домов в итоге сделают перерасчет. У кого-то суммы возврата будут небольшими, где-то это целых 30% от начисленного за отопление в первый месяц 2021 года. В сумме вернут волгоградцам миллионы переплаченных рублей. Такие результаты проверки сообщили на итоговой встрече члены специальной комиссии жителям Центрального района Волгограда.

КОМУ ВЕРНУТ ПЕРЕПЛАТУ ЗА ЯНВАРЬ

Напомним, в опубликованный «КП-Волгоград» список вошли более сотни домов города-героя, где за теплый январь жители заплатили гораздо больше, чем за холодный декабрь. Сначала все эти дома прошли проверку департамента ЖКХ и ТЭК. В итоге нарушения заподозрили по 36 адресам. Эти дома ждала уже двойная проверка. В центре города в «черный» список изначально вошли сразу 22 дома, ситуацию в половине из них тщательно разобрала жилинспекция. В итоге жителям вернут около 500 тысяч переплаченных за тепло рублей.

Так, жителям дома №4 на улице Советской вернут в сумме более 155 тысяч рублей или 26,5%. Почти 132 тысячи рублей или 29% переплатили за январь 2021 года жильцы на улице Ленина, 6. Более 70 тысяч рублей за отопление вернут собственникам дома на улице Ленина, 12 – это 25,5% от начисленного. В доме с лебедями на улице Ленина, 19 переплата составила 45,7 тысячи на три десятка квартир. Жильцам сделают перерасчет на 25,7% от начисленного за тепло по итогам января. Почти 40 тысяч рублей (13,75%) зачтут в следующей квитанции за отопление волгоградцам из дома №10 на улице Мира.

Во всех этих домах нашли нарушения в работе элеваторного узла, там отсутствовали пломбы и было зафиксировано некорректное вмешательство управляющей компании в работу системы отопления. И это далеко не полный список. Проверки по нескольким адресам еще не завершены.

Встреча прошла в кинотеатре "Родина". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ВОЛГОГРАДЦЫ ТРЕБУЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ

- А что с декабрем? – вопрошают горожане у комиссии, в составе которой представители администрации города, жилинспекции и депутат облдумы. – И в феврале нам тоже не меньшую сумму выставили за отопление.

Волгоградцы требуют перерасчета и за февраль. Пусть второй месяц зимы 2021 и был холоднее января, первые проверки в их домах проводили в середине февраля, вторые – в начале марта. Получается, что все это время система отопления и элеваторные узлы в их домах работали точно так же некорректно, как и в январе, по итогам которого им вернут переплату за тепло.

- Если вас что-то не устраивает, пишите заявление в жилинспекцию и начисления за февраль тоже проверят, - последовал ответ.

На этой встрече, представители власти не раз подчеркивали, что в первый раз масштабную проверку начислений за отопление в Волгограде затеяли по итогам публикаций СМИ. Так может, пора браться и за февраль?

Корреспонденты «КП-Волгоград» продолжат следить за развитием событий.

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