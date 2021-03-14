Ограничения в связи с коронавирусом в Волгограде 2021: какие действуют и до какого числа

Маски волгоградцам придется носить еще долго. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Почти год Волгоградская область живет в режиме повышенной готовности и самоизоляции. С 12 марта 2021 года в Волгограде и области ввели послабления карантинных ограничений по коронавирусу. Еще часть запретов согласно тому же постановлению губернатора №179 снимут с 1 апреля 2021 года. Рассказываем, какие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Волгоградской области на 12 марта и с 1 апреля 2021 года.

Пенсионеры старше 65 лет до 31 марта должны сидеть дома. А вот с 1 апреля 2021 режим самоизоляции для них переходит из разряда обязательного в рекомендованный. Старикам разрешат ездить на дачу по социальным проездным, продажу которых возобновят уже в конце марта.

Большинство ковидных ограничений останутся с нами и весной. Одно из них и, пожалуй, самое нелюбимое волгоградцами – это ношение масок в магазинах, транспорте, различных учреждениях. Маски придется носить и в марте, и в апреле 2021 года. А вот перчатки жители Волгоградской области с 12 марта могут и не надевать, если не хотят.

Большие свадьбы, корпоративы, банкеты и торжественная регистрация брака в загсе остаются под запретом. Как и любые массовые мероприятия без согласования с оперативным штабом. Зато на Масленицу народные гулянья в Волгограде пройдут на двух десятках площадок.

Работать на удаленке в марте и апреле 2021 все также должны 30% сотрудников организаций и предприятий Волгоградской области.

Кинотеатры, музеи, театры продолжат работать в марте и апреле с 50% загрузкой. На таких же условиях открыты кафе, бары, рестораны, кроме того, им все еще нельзя принимать посетителей с 23.00 до 6.00 утра. Останутся закрыты и танцплощадки, караоке, кальянные, детские комнаты в заведениях.

Развлекательные центры тоже пока в продолжительном «отпуске». А на кассе все еще могут отказать в обслуживании тем, кто не надел маску или спустил ее под нос.