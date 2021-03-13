Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 1 апреля

Теплые дни волгоградцы встретят в масках, но без обязательных перчаток. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Идет вторая весна в условиях пандемии коронавируса. С 12 марта 2021 в Волгоградской области вступила в силу новая версия постановления губернатора №179 (скачать документ). В регионе сняли часть карантинных ограничений по коронавирусу - носить перчатки в магазинах и в транспорте теперь не обязательно, хотя и рекомендуется. Но для сотрудников, деятельность которых связана с обслуживанием людей, голые руки все еще не допустимы. Жить в режиме самоизоляции и повышенной готовности по коронавирусу Волгограду и области придется до 1 апреля 2021 года - именно до этой даты могут продлить больничные листы работающие волгоградцы старше 65 лет. Смотрим, что еще изменится в Волгоградской области с 1 апреля 2021 года, и по каким правилам будем жить этой весной.

Большая часть изменений на этот раз затронет именно пенсионеров, в том числе волгоградцев старше 65 лет. Начиная с 1 апреля 2021 года режим самоизоляции для них в Волгоградской области не обязателен, а рекомендован. Причем жить старики вновь могут как дома, так и на даче. А доехать до своей фазенды снова можно будет, сэкономив на проезде в общественном транспорте с социальным электронным проездным. Возобновят продажу проездных после долгого перерыва уже с 20 марта 2021 года. А дачные автобусы в Волгограде и области выпустят на линии с 1 апреля.

При этом перевод на удаленку пожилых сотрудников все также прописан в режимном постановлении, действующем в Волгоградской области. Работать на дому по-прежнему остаются 30% персонала. Корпоративы все еще под запретом.

Кроме того, волгоградцы 65+ до 1 октября 2021 могут подать заявления на получения субсидий и компенсаций без личного посещения учреждений – по почте, в том числе электронной, по телефону или факсом. Но до 1 ноября должны будут предоставить необходимые для этого документы. Наличие долга по коммуналке все еще не влияет на предоставление субсидии.

Также с 12 марта 2021 исчез из новой редакции постановления №179 запрет для МФЦ – волгоградцев они отныне могут принимать без предварительной записи. Для живой очереди должны выделить минимум одно отдельное окно.