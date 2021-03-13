Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 марта: в регионе сняли часть ограничений

В ковидных госпиталях остаются 2277 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня в России менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. В Волгоградской области продолжается снижение прироста – 137 человек заразились COVID-19 за сутки. И все же регион не покидает 13-й позиции в стране по этому показателю. Общее количество заболевших коронавирусом волгоградцев за почти год пандемии составило 51 тысяча 371 человек. Но все же власти посчитали, что ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная, чтобы снять часть карантинных ограничений. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 марта 2021 года.

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Подтвердили в регионе за последние сутки смерть от коронавируса еще семи человек, которые скончались в инфекционных госпиталях около полутора месяцев назад. Всего же в официальной статистике 858 умерших от ковида. На деле в больницах в разы больше летальных исходов, но у большинства пациентов ковид не признают основной причиной смерти.

По данным оперштаба, в больницах на сегодня продолжают лечение порядка 2,3 тысячи ковидных пациентов - 2277 человек, в том числе 21 ребенок. Большинство из них борются с пневмонией. А вот по числу выписавшихся пациентов с коронавирусом Волгоградская область в середнячках. Хотя выздоровели и закрыли больничные листы за сутки лишь чуть меньше жителей региона, чем заразились – 131 ковидный пациент. Суммарно за год победили ковид более 49 тысяч волгоградцев.

Тем временем, носить перчатки в магазинах и прочих общественных местах волгоградцам больше не обязательно, но рекомендовано. Еще часть карантинных запретов по коронавирусу снимут в Волгоградской области с 1 апреля.