В Волгоградской области продлили карантинные меры до 1 апреля

Масочный режим никто не отменил. Сохранятся и другие ковидные ограничения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда в Волгоградской области коронавирус пошел на убыль, власти заговорили о том, что, возможно, после главного женского праздника, карантинные ограничения снимут. Но, видимо, обстановка с COVID-19 в регионе еще не нормализовалась, потому что сегодня, 12 марта 2021 года губернатор Волгоградской области подписал постановление о продлении карантинных мер. Пока до 1 апреля, а там видно будет.

А это значит, до вплоть до 31 марта 2021 года пожилые волгоградцы (старше 65 лет) должны соблюдать режим самоизоляции. Все также исключения касаются тех, кто работает, для похода в в больницу или магазин (желательно с 9.00 до 12.00). Продлили им и все меры социальной поддержки - аж до 1 октября 2021 года.

Социальные проездные также будут заблокированы.

- Областному комитету транспорта и дорожного хозяйства приостановить продажу социальных проездных билетов и продление их срока действия до 19 марта, - сказано в постановлении главы региона.

На дачи общественный транспорт пустят только с 1 апреля 2021 года. С этого дня заработают все дачные маршруты.

Бизнесу тоже послаблений не сделали, хотя коммерсанты очень просили об этом губернатора Волгоградской области. Кафе, рестораны и прочие организации общественного питания все также будут работать с 6.00 до 23.00 (ночью разрешена только работа на вынос). Театры и кинотеатры - с 50% заполнением залов. Детские комнаты и развлечения останутся под запретом еще, как минимум, на месяц.

Ну и масочный режим никто не отменил. Так что маски и перчатки волгоградцы по-прежнему должны носить в любых общественных местах. А вот перчатки теперь носить не обязательно. Это требование теперь носит рекомендательный характер.