В Волгограде загорелась физкультурная академия

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области с места пожара

Сегодня, 12 марта, в Волгоградской государственной академии физической культуры вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 16.00. Однако огонь полыхал не в основном корпусе вуза. Так что на занятия студентов ЧП не могло повлиять. Пожар вспыхнул в легкоатлетическом манеже на улице Чуйкова. При этом людей в нем не было. В неэксплуатируемом здании горел строительный мусор на площади около 100 квадратных метров, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

На место происшествия прибыли огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части. Уже в 16.27 они локализовали пламя, а спустя еще 4 минуты спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По какой причине пожар вспыхнул в манеже ВГАФКа, сейчас выясняют специалисты.

Отметим, манеж физкультурной академии прошлым летом перестал функционировать. Его закрыли на реконструкцию. Он должен снова открыться в следующем году. Заказчиком работ выступило Министерство спорта Российской Федерации. На обновление объекта, в котором тренировались многие именитые спортсмены, в том числе олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, потратят 718 миллионов рублей.