Свои закончились? Мэр Волгограда объяснил, почему город закупает елки по 50 тысяч за штуку

Большие деревья заменяют молодые деревца, от которых тени волгоградцы дождутся не скоро. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы часто ругают власти, что благоустройство у нас начинается с вырубки больших деревьев и высадкой тоненьких прутиков, тени от которых не дождешься. К тому же молодые саженцы часто погибают. На встрече с общественниками и архитекторами, где обсуждали единую концепцию Горсада и Комсомольского сада, мэр Волгограда Виталий Лихачев объяснил, почему так происходит и почему город покупает большие елки по 50 тысяч рублей за штуку.

- Правы все на 100 процентов: за деревьями нужно следить, деревья нужно поливать. К сожалению, утрачены все поливные системы советских времен. Без этого новые посадки делать невозможно, можно сажать только опять же вязы и тополя. Но хотелось бы от этого уйти и высаживать уже красивые достойные деревья, чтобы город был как цветущий сад, - подчеркнул Виталий Лихачев.

Причиной выбора саженцев-прутиков чаще всего становится экономия. Ведь большие деревья стоят очень дорого.

- Очень сложно убедить наших проектировщиков закладывать в смету сразу деревья крупномеры. Нижняя терраса набережной у нас отстроена, вчера проводил совещание - везде вот такие былиночки заложены, - Виталий Лихачев показывает уровень порядка полуметра от земли. – Сейчас другое время, другие возможности.

Глава Волгограда отметил, что у нас есть хорошие питомники, но большие деревья в них уже закончились.

- Да, в стране очень мало питомников крупномеров, откуда можно взять деревья и привезти. Наш городской питомник мы уже исчерпали. Все, что можно было крупномерное, выкопали и рассадили по всему городу, - отметил мэр. - В этом году до 9 мая 190 крупномеров привозим и высаживаем. Частники возят из Европы, мы - из Подмосковья и Липецка. Все это очень дорого. Одна хорошая ель обходится где-то в 50 тысяч рублей.

Среди показательных примеров мест, где в Волгограде высаживали уже большие деревья, Лихачев привел сквер Пахмутовой на склоне поймы Царицы, а также недавно построенную новую часть улицы Хорошева, где крупномеров высадили больше, чем в парках.