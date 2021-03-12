Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 марта: еще 7 смертей за сутки

За сутки коронавирусом заболели 135 волгоградцев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области с каждым днем снижется число новых случаев коронавируса. Заболеваемость идет на спад, пусть не совсем спешно. 12 марта COVID-19 подтвердился у 135 волгоградцев. Сегодня регион занимает 14-е место в стране по приросту пациентов за сутки. Уже почти год, как ковид распространяется в России. За это время коронавирус подхватили 51 234 жителей Волгоградской области. И если уровень прироста становится меньше, то смертность остается высокой. За последние сутки подтвердились еще 7 летальных исходов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные сайта стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 марта 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус. рф

Все чаще в регионе за сутки подтверждается по 7 смертей от коронавируса. Болезнь остается опасной для многих пациентов. К сожалению, не всем удается справиться с ней. Пандемия в Волгоградской области унесла жизни уже 851 человека.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистика сайта стопкоронавирус.рф.

Примерно на одном уровне находится выписка пациентов после выздоровления. За последние сутки завершили лечение от ковида в инфекционных госпиталях или на дому 130 волгоградцев. Всего с марта прошлого года болезнь победили 49 013 жителей Волгоградской области.

На утро 12 марта в ковидных стационарах находятся 2349 человек, в том числе 18 детей. Коронавирус подтвердился у 1370 пациентов.