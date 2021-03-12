В Волгоградской области 13-летняя девочка утонула в погребе

Семья девочки характеризуется положительно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области вечером 11 марта погибла 13-летняя девочка. Она утонула в погребе на территории частного дома в поселке Котлубань Городищенского района. Тело школьницы нашла ее мама. Следователи организовали проверку по факту трагедии. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, родители школьницы занимаются разведением крупного рогатого скота. Вчера днем они уехали в Волгоград. Дома остался 18-летний сын, дочь была в школе. Около 14 часов она вернулась с уроков. Ее брат занимался делами по хозяйству, сестра гуляла во дворе.

В какой-то момент парень позвал девочку, но та не отзывалась. Он начал ее искать, но безрезультатно. Территорию частного дома начали обследовать и вернувшиеся родители. В одной из хозяйственных построек было подземное хранилище, которое затопили грунтовые и талые воды. Туда зашла мама и увидела, что закрывавшие погреб доски сдвинуты. Она заглянула внутрь и увидела тело своей дочери. Родители достали ребенка из воды. Но девочка не подавала признаков жизни.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Известно, что семья, где воспитывалась школьница, характеризуется положительно.