Весенние цветы от юных героев

Фото: Ирина Симонова

Сотрудники ГОКа - увлеченные своим делом профессионалы, неравнодушные люди, способные помогать, радовать и дарить добро.

И вот, в праздничный день 8 Марта волонтеры из коллектива предприятия поздравили представительниц прекрасного пола с праздником.

Фото: Ирина Симонова

Молодые специалисты ГОКа провели акцию, в рамках которой подарили прохожим девушкам и женщинам живые цветы, добрые слова, комплименты, хорошее настроение и позитивные эмоции.

Акция была приурочена к 20-летию компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, которая запустила масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима». В перечне добрых дел этой программы волонтёры уже поздравляли ветеранов с Днем Победы в Сталинградской битве, помогали подшефному детскому садику и боксерскому клубу.

Фото: Ирина Симонова

«Мы рады, что у нас есть возможность поздравить с 8 Марта милых и красивых женщин города Котельниково. Пусть каждая из них почувствует себя особенной не только в этот день, но и каждый их день будет наполнен радостью и весенним настроением.

Фото: Ирина Симонова

Очень приятно оказывать такие знаки внимания», - поделился волонтер «ЕвроХим-ВолгаКалия».