На пенсию досрочно: читай новые правила

Фото: личный архив Ирины Гусевой

9 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым в трудовой стаж работников, имеющих право на досрочную пенсию, будет засчитываться время, затраченное на учёбу, допобразование и повышение квалификации.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

Принятый новый порядок касается, прежде всего, работников тех профессий, за которыми закреплено право на досрочный выход на пенсию. Это учителя, врачи, лётчики, пожарные, спасатели, шахтёры, рабочие локомотивных бригад, водители грузовиков, горняки, а также у другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных трудовых условиях, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Аналогичные льготы предоставляются лётному составу, диспетчерам, инженерно-техническим работникам, обслуживающим самолёты.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

Также право досрочного выхода на пенсию сохраняется за лицами, которым пенсии назначаются по социальным мотивам: например, женщинам, воспитывающим пять и более детей, инвалидам по зрению, родителям и опекунам инвалидов и другим гражданам.

Особую актуальность принятое постановление имеет для работников тех профессий, которые должны регулярно повышать свою квалификацию: учителей, врачей, пожарных, спасателей и др.

Разъяснения об изменении условий досрочного выхода на пенсию дала депутат Госдумы Ирина Гусева.

- Согласно постановлению, в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут включены периоды обучения, дополнительного профессионального образования и курсы повышения квалификации, - пояснила депутат. - Во время учебы за сотрудником должно сохраняться рабочее место, зарплата и отчисления в Пенсионный фонд.

По словам Ирины Михайловны, ранее нередко возникали случаи, когда в Пенсионном фонде при исчислении пенсии, не включали в стаж работы периоды обучения, получения допобразования и прохождения курсов повышения квалификации. Такие спорные ситуации порождали многочисленные судебные разбирательства. Так что сейчас включение в рабочий стаж времени, затраченного на допобразование, – это своевременная и справедливая мера, которая поможет гражданам избежать затруднений при выходе на досрочную пенсию, а также разгрузит судебную систему.