Уникальные номера и 50 животных: династия Филатовых-Клыковых привезла в Волгоград экзотик-шоу «Аливрувер»

Известная династия Филатовых-Клыковых привезла в Волгоград новую программу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 13 марта 2021 года на манеже волгоградского цирка экзотик-шоу «Аливрувер» известной династии Филатовых-Клыковых. Название проекта кому-то может показаться странным. Но в переводе это означает «чтение пьесы с листа». Волгоградских зрителей ждет масса импровизаций и новые уникальные номера. Каждое представление будет отличаться от предыдущего.

- Новую программу представит молодой и творческий коллектив. Будет очень много животных. Некоторые из них в первый раз выйдут на манеж Волгоградского цирка. И среди «людских» номеров будет много премьер. Я очень надеюсь, что новая программа понравится волгоградскому зрителю, - говорит руководитель шоу, внучка знаменитого циркового дрессировщика Валентина Филатова - Юлия.

На пресс-конференции артисты рассказали о грядущей премьере. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, с Волгоградом у династии Филатовых-Клыковых особая связь. Именно в нашем городе когда-то дебютировал дрессировщик и клоун Михаил Филатов-Клыков.

В экзотик-шоу «Аливрувер» задействовали 50 животных - медведи-акробаты и обезьяны-джигиты, пони и попугаи, питоны и леопарды, веселые собаки и грациозные мейнкуны. Есть среди них и настоящие звезды цирка, которые не только выходят на манеж, но и снимаются в кино. Например, любимцам публики обезьяне Ванечке 41 год, медведице Машке - 30 лет, леопард Персу - 18. Представят зрителю и совсем молодых четвероногих артистов.

Перс настоящий "заслуженный артист". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы берем маленьких животных и начинаем их воспитывать. Сначала приручаем к себе, стараемся, чтобы они нам доверяли. Потом просто ставим реквизит на манеже, они по нему ходят и находят там подкормку, как в квесте. И только потом мы начинаем с ними делать какие-то трюки, - рассказывает дрессировщик Анастасия Филатова-Клыкова.

На гастроли в Волгоград артисты приехали из Астрахани. Именно там труппа пережидала ковидные ограничения. Хоть четвероногие звезды цирка и отвыкли от внимания зрителей, репетиции и тренировки не прекращали.

- Не было зрителя, и животные это чувствовали. Из-за этого было немножко скучновато работать. Уже на первом представлении в Астрахани животные поменялись на глазах. Они стали более жизнерадостными, более веселыми, они, можно сказать, даже чудили, увидев зрителя, - делится дрессировщик и клоун Михаил Филатов-Клыков.

Дрессировщики признаются, что и им, и животным очень не хватало зрительский оваций во время локдауна. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Также в программе – номера воздушных гимнасток Екатерины Остудиной и Евгении Полусаловой, акробаты на дорожке под руководством Семена Крицкого, степ-эквилибристы Андреи и Михаил Карлагины, вольтижеры на русской палке под руководством Вячеслава Лебедькова, казаки-наездники и па-де-де на лошадях. Не даст заскучать зрителям и клоунский дуэт Михаила Филатова-Клыкова и Ивана Дорохова «No Comments».

- Обязательно приходите всей семьей и открывайте для себя удивительный мир цирка, - приглашает Анастасия Клыкова.

Посмотреть представления экзотик-шоу «Аливрувер» в Волгоградском цирке можно будет с 13 марта. Начало в 16.00. А перед этим волгоградцев ждет еще один сюрприз – Масленица в цирке. С 14 часов до 15.30 вход в фойе будет свободным. Здесь устроят представление, гостей ждут блины, конкурсы, мастер-классы, песни и хороводы.