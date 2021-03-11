Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 марта: минимум новых заболевших с осени

Сегодня в регионе зафиксирован минимум заболевших коронавирусом за последние несколько месяцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За год пандемии в Волгоградской области заболели коронавирусом уже почти 52 тысячи жителей. Точные цифры к 11 марта 2021 года – 51 тысяча 099 переболевших COVID-19 волгоградцев. Плюс 138 человек за последние сутки. И хоть в последнее время темпы распространения вируса заметно снизились, Волгоградская область по-прежнему находится в ТОП-15 «опасных» регионов России. Да и смертность очень высокая. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 марта 2021 года.

Инфографика Яндекса.

В феврале, когда число новых больных с COVID-19 в регионе поубавилось, власти заявили, что, возможно, после 8 марта снимут еще ряд ковидных ограничений. Но к 11 марта послаблений волгоградцы так и не дождались. Хотя сегодня, по данным портала Стопкоронавирус.рф в Волгоградской области зафиксирован минимум новых больных за последние несколько месяцев – всего плюс 138 человек.

В России в целом темпы тоже снижаются: выявлено 9 270 случаев в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 360 823 ковидных пациентов.

Пугает, что на фоне этого снижения положительных тестов на ковид, смертность в области остается высокой. Сегодня, 11 марта, в смертельный список добавили еще семерых волгоградцев. Впрочем, это те пациенты, которые умерли еще месяц-полтора назад, а сегодня лишь официально подтвердили их смертельный диагноз. Итого, с начала пандемии в Волгоградской области умерло уже 844 человека. В России же за весь период от коронавируса скончалось 90 734 человека.

Выписали из волгоградских больниц сегодня после выздоровления 133 человека.