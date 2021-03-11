«У нас всё хорошо»: звезда «Отеля Элеон» Диана Пожарская показала редкий снимок с женихом и рассказала о совместном фильме с Павлом Деревянко

Актриса Диана Пожарская счастлива в отношениях с Иваном Янковским. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная актриса, звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская, наконец, раскрыла одну из главных тайн личной жизни: в своем инстаграме знаменитость поделилась редкими фотографиями вместе с актером Иваном Янковским. Парочка выглядит очень счастливой и гармоничной.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», - подписала Диана трогательные селфи, сделанные с Иваном.

У актеров любовь не только друг к другу, но и к творчеству писателя Дмитрия Глуховского. Недавно зрители по достоинству оценили сериал «Топи», где Иван сыграл главную роль. Очень мрачная, глубокая, философская утопическая история, уводящая в далекую русскую глубинку, где герои оказываются в центре мистических событий и познают самих себя. «Топи» в прямом смысле затягивают и не оставляют равнодушными никого.

Неудивительно, что и Диана Пожарская стала одной из героинь короткометражного фильма по рассказу Глуховского - «Обещания».

«Проект, который много значит для меня», - пишет в соцсетях Диана.

Это история, как признался сам писатель, о самореализации женщин. Она совершенно аполитична, при этом максимально реалистична

«В этом году «Тотальный диктант» можно будет не только написать, но и посмотреть. 10 апреля все участники ежегодного диктанта будут писать «Обещания» — рассказ Дмитрия Глуховского, ставший основой для одноименного короткометражного фильма», - делится актриса.

В короткометражке звездный состав: Павел Деревянко (судя по анонсу, он сыграет отца героини), Диана Пожарская и Ирина Чериченко. Постановкой занималась Лана Влади, работавшая над короткометражкой «Сера». Сюжет «Обещаний» держится в строгом секрете, но уже появился анонс, с призывом «Смотри и пиши».

«Премьера состоится перед началом «Тотального диктанта». А потом фильм можно будет посмотреть на «КиноПоиск HD», он будет доступен всем пользователям «Плюса», - проанонсировала Диана.

Ждем 10 апреля, проверяем знания русского языка и погружаемся в глубокий мир Глуховского вместе с Дианой Пожарской.

СПРАВКА «КП»

29-летняя актриса Диана Пожарская родилась и выросла в городе Волжском Волгоградской области. С раннего детства занималась спортивными бальными танцами, даже получила мастера спорта. Но после школы вдруг решила попробовать себя на актерском поприще: уехала в Москву, поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии. Настоящую популярность и любовь зрителей актриса получила благодаря съемкам в сериале «Отель Элеон» (продолжение «Кухни»), где Диана снималась вместе с Милошем Биковичем.

Сейчас в ее фильмографии несколько десятков картин, среди них «Отель «Белград», «Не с первой попытки», «Наши дети», «Жара», «Посольство», «Неизвестный солдат», «Гранд», «Кухня. Последняя битва», «Затмение» и многие другие.