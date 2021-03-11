В Волгограде инвалид отсудил у фонда капремонта 30 тысяч рублей за задержку замены лифта

Пока меняли лифт, инвалид четыре месяца не мог выбраться из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше года прокурор Волгограда добивался компенсации за срыв сроков замены лифта в подъезде инвалида-колясочника. 39-летний волгоградец Роман Кривошеев на несколько месяцев оказался заперт в четырех стенах, не имея возможности выбраться из дома. В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда взыскала с регионального фонда капремонта компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на решение суда, «Волгоградская Лифтовая Компания» должна была заменить подъемник в подъезде волгоградца до 1 августа 2018 года, но затянула работы. Сдал объект подрядчик только 17 октября, в тестовом режиме лифт заработал лишь 31 октября. В итоге инвалид-колясочник четыре месяца был лишен возможности передвигаться, не мог отправиться ни на прогулку, ни к врачу.

Прокурор оценил страдания волгоградца в 300 тысяч рублей. Дзержинский райсуд в декабре 2019 года в компенсации морального вреда отказал. Затем последовали апелляции. По решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции летом 2020 года дело направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда. В итоге волгоградец все же получит компенсацию, но в десять раз меньше.

В инвалидном кресле Роман Кривошеев уже более 20 лет. Разбирается в законах и не первый год борется за свои права в судах. До этого добился установки пандуса в своем подъезде и получил земельный участок для строительства дома.