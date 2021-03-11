Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волгограде инвалид отсудил у фонда капремонта 30 тысяч рублей за задержку замены лифта

Суды длились больше года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Пока меняли лифт, инвалид четыре месяца не мог выбраться из дома.

Пока меняли лифт, инвалид четыре месяца не мог выбраться из дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше года прокурор Волгограда добивался компенсации за срыв сроков замены лифта в подъезде инвалида-колясочника. 39-летний волгоградец Роман Кривошеев на несколько месяцев оказался заперт в четырех стенах, не имея возможности выбраться из дома. В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда взыскала с регионального фонда капремонта компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на решение суда, «Волгоградская Лифтовая Компания» должна была заменить подъемник в подъезде волгоградца до 1 августа 2018 года, но затянула работы. Сдал объект подрядчик только 17 октября, в тестовом режиме лифт заработал лишь 31 октября. В итоге инвалид-колясочник четыре месяца был лишен возможности передвигаться, не мог отправиться ни на прогулку, ни к врачу.

Прокурор оценил страдания волгоградца в 300 тысяч рублей. Дзержинский райсуд в декабре 2019 года в компенсации морального вреда отказал. Затем последовали апелляции. По решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции летом 2020 года дело направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда. В итоге волгоградец все же получит компенсацию, но в десять раз меньше.

В инвалидном кресле Роман Кривошеев уже более 20 лет. Разбирается в законах и не первый год борется за свои права в судах. До этого добился установки пандуса в своем подъезде и получил земельный участок для строительства дома.

КАРТИНА ДНЯ