Под Волгоградом гаишники спасли замерзающих на трассе шимпанзе

Грузовик, перевозивший обезьянок сломался, пришлось отогревать их на посту ДПС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградским гаишникам нередко приходится спасать водителей и пассажиров, оказавшихся в беде на дороге. Но, чтобы весной отогревать шимпанзе прямо, да еще и прямо на посту ДПС – это уникальный случай. Но именно с таким пришлось столкнуться утром, 7 марта, инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Утром поступило сообщение о том, что на 943-м километре трассы «Каспий» сломался грузовой фургон. И в нем замерзают две обезьянки, которых везли из Москвы в астраханский зоопарк. К месту ЧП немедленно выехали старшие лейтенанты полиции Александр Величко и Алексей Поляков вместе с напарником капитаном полиции Алексеем Гусаковым. Они вызвали к месту поломки фургона эвакуатор и оттянули грузовик с животными к посту ДПС, - рассказывают в региональном Главке.

На улице хоть и март, но в регионе очень холодно. Шимпанзе к таким холодам не привыкли, и уже успели подморозить и повесить угрюмые носы. Гаишники не могли оставить животных на улице, потому занесли их в теплое помещение на посту ДПС.

Шимпанзе выжили благодаря волгоградским инспекторам ДПС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Ты, как бедняга? Намучалась?» - жалеет гаишник шимпанзе, которая с благодарностью смотрит ему в глаза из клетки.

Несколько часов, пока владельцы зоопарка и организаторы перевозки искали новый грузовик для своих подопечных, обезьянки грелись у волгоградских гаишников. За это время даже успели подружиться.

Владелец астраханского зоопарка и этих шимпанзе Антон Еремеев выразил благодарность волгоградским полицейским за оказанную помощь .