Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 марта: регион остается в топ-15 по стране

Заболевших с каждым днем все меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня в Волгоградской области по данным оперштаба зафиксировали 141 новый случай коронавируса. Прирост заболевших ровно вдвое меньше, чем был на пике в конце декабря. Тем не менее, регион на 13-м месте в стране по ежедневному приросту и стабильно на 15-й позиции по общему числу заразившихся. Всего за время пандемии подхватил ковид 50 тысяч 961 волгоградец. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 марта 2021 года.

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Выздоровевших после перенесенного ковида в Волгоградской области тоже прибавилось. За сутки выписались 147 человек, всего вылечились 48,7 тысячи жителей региона. Но в коронавирусных госпиталях все еще проходят лечение 2403 пациентов, среди которых 2385 взрослых и 18 детей. Почти у каждого пневмония, а вот коронавирус подтвержден тестами лишь у 1374 человек.

И снова оперативный штаб заявил о 6 умерших пациентах, причиной смерти которых стал непосредственно коронавирус. Убил COVID-19 уже 837 волгоградцев.

Тем временем, в Волгоградской области ожидают смягчения карантинных ограничений по коронавирусу. Обсудить этот вопрос на заседании оперштаба обещали после весенних праздников.