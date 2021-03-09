Альтернативная энергетика - будущее Волгоградской области

Фото: пресс-служба Волгоградская областная Дума

Кризис истощения природных запасов и возрастающая сложность добычи ископаемого топлива на фоне глобального загрязнения окружающей среды подталкивает человечество ускориться в поиске, развитии и применении возобновляемых, альтернативных источников энергии.

О перспективах развития и применения альтернативных источников энергии мы поговорили с председателем комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, ТЭК транспорту и дорожному хозяйству Русланом Шарифовым.

-Руслан Вагитович, какие проекты реализуются на территории Волгоградской области с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ)?

- Сегодня, альтернативная энергетика является актуальным направлением для Волгоградской области и страны в целом.

На территории региона уже реализуются проекты с использованием возобновляемых источников энергии: построены солнечные (СЭС) и ветряные (ВЭС) электростанции.

Первая СЭС мощностью 10 МВт была введена в эксплуатацию на базе ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в 2018 году. Прошлый год оказался более продуктивным - введены в эксплуатацию три СЭС общей мощностью 65 МВт: две с названиями «Лучистая» и «Светлая» по 25 МВт каждая в Светлоярском районе и одна – СЭС «Астерион» мощностью 15 МВт в Палласовском районе.

В январе этого года своя солнечная электростанция «Медведица» мощностью 25 МВт появилась в Даниловском районе.

Общий объем инвестиций, задействованных в реализации проектов, составил 13 миллиардов рублей. Получаемая электроэнергия будет обеспечивать частные домовладения, социальные учреждения и предприятия региона.

Фото: пресс-служба ООО"Солар Системс"

Работы выполняются по программе перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на 2020-2024 годы. Развитие альтернативной энергетики позволяет не только повысить надежность и качество поставок электроэнергии в дома жителей региона, но и снизить нагрузку на окружающую среду.

Такие проекты, считаю особенно важно развивать в отдаленных поселках региона, это позволит решить вопрос с освещением улиц.

- Есть ли в настоящее время новые проекты в этом секторе?

- Однозначно перспективы развития уже обозначены и на будущие годы. В планах - важный проект строительства СЭС для стадиона "Волгоград Арена", мощностью 0,6 МВт, что позволит снизить нагрузку на областной бюджет при содержании объекта, а также СЭС «Нефтезаводская» в Волгограде мощностью 20 МВт. Общий объем инвестиций от реализации проектов в 2021 году составит 1,65 миллиарда рублей.

Ведутся активные переговоры по установке СЭС на территории зоны социально-экономического развития в г. Михайловка. Это станет дополнительным стимулом для привлечения инвесторов.

Кроме того, первая ветроэлектростанция мощность 88 МВт будет построена в Котовском районе. В декабре 2020 года инвестор приступил к реализации проекта. Был организован рабочий городок для строителей ветропарков, который сейчас уже подключен к электросетям на территории Котовского района. Планируется, что Котовскую ВЭС введут в эксплуатацию уже в конце текущего года.

В ближайшие два года будут построены еще две ветроэлектростанции. Новоалексеевская ВЭС планируется к вводу в 2022 году, Ольховская – в 2023 году. Суммарная электрическая мощность этих объектов составит до 396 МВт, а общий объем инвестиций до 40 миллиардов рублей.

Одна из основных задач, которые решаются благодаря строительству объектов альтернативной энергетики в России, - это вовлечение в реализацию данных проектов потенциала крупных производственных предприятий. К примеру, одно из таких предприятий в Волгограде – завод Волгограднефтемаш. Оно активно участвует в современных проектах альтернативной энергетики.

Производство опоры ветроэнергетической установки на заводе "Волгограднефтемаш". Фото: Александр Куликов

В конце 2020 года на заводе произвели первую опору ветроэнергетической установки, которая станет частью одной из возводимых ветряных электростанций. Для успешного производства новой продукции было проведено техническое переоснащение производственного цеха, а также целевое повышение квалификации сотрудников, задействованных в производстве.

- Для крупных промышленных предприятий выгодно участие в таких проектах?

- В процессе деятельности крупных промышленных предприятий плата за потребление электроэнергии может составлять до 40 процентов затрат производства, что сказывается на общей стоимости конечной продукции.

Мы понимаем, что неизбежна оптимизация энергопотребления, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. Это позволит не только сократить расходы предприятий, но также повысить производственный потенциал и экологический эффект, как на самом предприятии, так и в будущем на уровне всего региона.

Использование экологически чистого источника энергии позволит не только сократить расходы предприятий, но и получить значительный производственный и экологический эффект. Как на самом предприятии, так и в будущем на уровне всего региона.

-Существуют ли меры господдержки для более быстрого и эффективного внедрения новых технологий?

- ВИЭ становятся все более востребованными. Но не нужно забывать, что без специальных мер поддержки они пока не конкурентоспособны по сравнению с традиционными источниками энергии. Мы сейчас работаем над поправками в областной закон об инвестиционной деятельности в части преференций предприятиям, использующим и внедряющим альтернативную энергию.

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Но надо сказать, что развитие «зеленой» энергетики происходит не только на уровне крупных производственных площадок. Неслучайно в стране вводятся стимулирующие меры, направленные практическое внедрение возобновляемых источников энергии населением.

30 декабря 2019 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации». С его принятием потребители, установившие у себя, например, солнечную панель, выдающую во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, смогут продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым компаниям не использованные для собственных нужд излишки электроэнергии, полученные от микрогенерации.

Чтобы воспользоваться правом продажи электроэнергии, необходимо технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится министанция. Гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового рынка.

- Каким образом в Волгоградской области осуществляется поддержка проектов по внедрению ВИЭ и защиты экологии?

- Так одной из мер господдержки в Волгоградской области стало освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога. Соответствующие изменения в региональное законодательство были внесены 26 ноября 2020 года.

В настоящее время одной из приоритетных задач развития автомобильной промышленности в мире и в России в том числе, является переход на экологичный вид транспорта. Предоставление на региональном уровне льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительное стимулирующее воздействие на развитие рынка экологичных автомобилей. Налоговую льготу могут получить владельцы транспортных средств с исключительно электрическими двигателями в отношении только одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (110,33 кВт) включительно.