Волгоградцы стоят по полчаса в пробке из-за недоделанного трамвайного переезда на Хлебозаводе

Волгоградцы стоят в пробке 30 - 40 минут каждый день. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Переезд через трамвайные пути на остановке скоростного трамвая «Хлебозавод» в Тракторозаводском районе Волгограда обещали отремонтировать еще в декабре - с 5 по 22 число. Но на календаре уже март, а на переезде еще и конь не валялся. Работники нескольких заводов и жители нижних поселков оказались отрезаны от «большой земли». Автомобилисты и пассажиры маршруток вынуждены уже четвертый месяц изо дня в день стоять по полчаса в пробках на выезде с улицы Чистоозерной на Первую продольную.

- Каждый день с 16.30 образуется огромная пробка. Чтобы попасть домой, нужно отстоять не менее 40 минут в многокилометровом заторе. Когда переезд работал, пробок не было, - обратились горожане в редакцию «КП-Волгоград». - Звонили во все возможные инстанции, но все посылают друг к другу и нечего конкретного по срокам сказать не могут.

Месяц назад переезд на Хлебозаводе выглядел так. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Наши корреспонденты отважно нырнули в эту пробку в 16.30 и вынырнули на проспект лишь 20 минут спустя. Через полчаса затор растянулся еще на несколько сотен метров. Машины стояли в пробке и полтора часа спустя. Тем временем злополучный переезд, где всего месяц назад еще и намека на окончание работ не было, сегодня выглядит почти завершенным.

Сегодня он выглядит почти завершенным. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Чтобы открыть переезд, нужно всего лишь засыпать промежутки щебнем, которого рядом предостаточно. А асфальт уже потом бы положили. Да так и крепче было бы, щебень бы весь прикатали, - рассуждают волгоградцы.

Выезд с Чистоозерной на Красном и раньше был бутылочным горлышком. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но автомобилистам и пассажирам придется еще постоять в пробках. Пока подрядчики не закончат реконструкцию линии скоростного трамвая, переезд на «Хлебозаводе» не откроют.

- До завершения всего комплекса работ, предусмотренного проектом реконструкции всего наземного участка линии СТ, организация проезда автотранспортных средств через данный участок недопустима, так как это противоречит требованиям безопасности. Для автомобилистов временно предусмотрен объезд по проспекту Ленина, улицам Михайлова, Тракторостроителей, Чистоозерной, - ответили на запрос «КП-Волгоград» в мэрии.

С осени на участке скоростного трамвая от ВГТЗ до больницы Ильича сняли старые рельсы и шпалы, уложили новые. Сейчас на «Хлебозаводе» уже соорудили сам переезд. Но до окончания работ еще далеко.

Это только начало пробки. Фото: Яндекс.Пробки

- При наступлении благоприятных погодных условия начнутся работы по формированию подъездных автомобильных путей, завершающим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия, - сообщают в мэрии.

В первом квартале подрядчик планировал завершить работы на участке до «Монолита» и продолжить работы на отрезке до «Европа сити молл». Но сроки будут зависеть и от погоды, и от ковидных ограничений, подчеркивают городские власти.