Волгоградские трассы не выдержали перепада температур: стартует дорожный ремонт

Дорожные работы стартуют сразу с приходом теплой и сухой погоды. Фото: Мария ЛЕНЦ

9 марта на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о начале масштабного ремонта магистралей. В 2021 году дорожники охватят порядка 600 километров городских и региональных трасс: продолжат строить обход, мост через Волгу, завершат работы на Волжской ГЭС, а также приведут в порядок десятки проблемных дорог.

Их немало: после зимы волгоградские автомобилисты то и дело выражают недовольство по поводу состояния проезжих частей. Даже на дорогах, которые совсем недавно ремонтировались, появились ямы. Особенно жалуются на асфальт на улицах Исторической, Землячки в сторону выезда на Вторую Продольную, проспекте Жукова, на мосту через жд пути на Менделеева. Водители возмущены: последние пять лет таких ям не видели! А ведь во время работ дорожники используют самые качественные материалы и технологии. В чем же дело?

Как пояснили «КП-Волгоград» в областной администрации, одной из причин дефектов стала погода. Осенне-зимний период отличился резким и частым перепадом температур выше и ниже нуля.

- С точки зрения сохранности дорог, это самый неблагоприятный температурный режим - уже сейчас видны отдельные участки в Волгограде, в Волгоградской области, особенно на которых длительное время не велись серьезные ремонтные работы, где проявились дефекты дорожного покрытия, - добавили в областной администрации.

Напомним, гарантия на дорогу после работ 4 года, поэтому подрядчики за свой счет приведут в порядок те магистрали, которые не выдержали волгоградской непогоды. Как только станет сухо и солнечно, они приступят к латанию ям.

В это же время начнутся работы на других проблемных объектах, не видевших ремонта много лет. В том числе захватят внутриквартальные дороги - они тоже со временем изнашиваются и вызывают недовольство.

- Значительная часть автодорог Волгоградской области будет охвачена проектными работами: задача — выйти на работы по плановому приведению их в надлежащее состояние в последующие годы или, используя полученную экономию средств в результате проводимых конкурсов, уже в текущем году. В настоящее время уже обеспечена практически 100%-ная контрактация дорожных объектов текущего года, - прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

А как вы считаете, какие дороги должны привести в порядок в этом году (пишите в комментариях)?