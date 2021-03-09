Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 марта: заболели еще 145 человек

Заболеваемость небольшими темпами продолжает снижаться Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области не может не радовать снижение прироста новых случаев коронавируса. Наверняка, этого удается добиваться за счет проходящей вакцинации. Люди после уколов приобретают антитела к вирусу. Ну а многие уже просто переболели ковидом. Все-таки пандемия в области уже почти год. 9 марта в регионе выявили 145 новых случаев коронавируса. Это уже почти в 2 раза меньше, чем во время пикового прироста заболевших несколько месяцев назад. За все время распространения вируса его подхватили 50 820 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. Снижается заболеваемость и по всей России. Сегодня в стране выявили 9 445 случаев COVID-19 в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 марта 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

Волгоградцы продолжают благополучно завершать борьбу с ковидом. За последние сутки выздоровели еще 126 жителей региона. Они выписались из инфекционных госпиталей или после амбулаторного лечения. С марта прошлого года победили вирус 48 603 человека. На сегодняшнее утро в стационарах находятся 2426 пациентов, в том числе 17 детей. Коронавирус подтвердился у 1386 человек.

Статистика Яндекса

К сожалению, коронавирус остается смертельной болезнью. Справиться с ним удается не всем. 9 марта жертвами ковида стали еще 5 жителей Волгоградской области. Всего же пандемия по официальным данным унесла жизни 831 пациента в регионе.