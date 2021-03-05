Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области принимает участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

Фото: Алексей Булатов

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» на территории Волгоградской области в 2020 году стартовал пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания медико-социальных услуг людям в возрасте 65 лет и старше.

Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области является участником данного проекта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1915 между филиалом ООО «Капитал МС» в Волгоградской области и 2 частными медицинскими организациями заключены соглашения о реализации в зоне обслуживания частной медицинской организации пилотного проекта.

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Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области провели индивидуальное информирование застрахованных в возрасте 65 лет и старше, проживающих в зоне обслуживания частных медицинских организаций, о реализации пилотного проекта и о возможности получения указанными лицами медико-социального патронажа на дому. Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции. Она позволяет людям старшего возраста избежать дополнительных контактов в ходе непосредственного посещения медицинских организаций при получении медицинской помощи.

Также филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области осуществляет мониторинг оказываемых частными медицинскими организациями услуг в целях исключения дублирования медицинских услуг, которые оказаны частной медицинской организацией в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и в отношении которых частной медицинской организацией сформирован и представлен на оплату реестр счетов, и услуг, оказанных в рамках пилотного проекта.

Реализация проекта продолжена в 2021 году.

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сайт: www.kapmed.ru

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