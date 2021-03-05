Важные уроки безопасности

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Организаторами ликбеза выступили национальный провайдер цифровых сервисов и услуг компания «Ростелеком» и поставщик цифровых решений в сферах энергетики и промышленной автоматизации компания Schneider Electric.

История и разделение понятий

Первым делом спикер окунулся в историю вопроса. Понятие информационных технологий впервые было упомянуто в научной статье в 1958 году, а в 1974-м заговорили и о защите информации в компьютерных системах. Уже тогда была сформулирована классическая триада «конфиденциальность - целостность – доступность», определяющая требования к защите информации вплоть до сегодняшнего дня.

Не для всех это очевидно, но информационная безопасность и кибербезопасность – разные вещи. Первая обеспечивает сохранность данных и на цифровых, и на бумажных носителях. Вторая относится только к цифровой информации, а также к прикладному программному обеспечению, которое её обрабатывает, и каналам её передачи - коммуникационным технологиям.

Неважно лишь на первый взгляд

За 2019 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы компании «Ростелеком-Солар» - специалиста в области информационной безопасности - выявил и отразил свыше 1,1 млн внешних атак на информационные ресурсы организаций. При этом традиционно наибольшее число инцидентов такого рода было выявлено в Москве - более 430 тысяч. В Приволжском федеральном округе - свыше 77 тысяч атак.

По данным «Ростелеком-Солар», 40% хакерских атак приходится на серверы и технологические рабочие станции АСУТП – автоматизированные системы управления технологическими процессами компаний и предприятий. Это подтверждает и отчеты Лаборатории Касперского.

Но ведь эти системы всего лишь управляют работой внутренних компьютеров фирмы и при этом не содержат финансовой информации, не обрабатывают денежные потоки, не соединены с интернетом и на первый взгляд не имеют никакой ценности для хакеров. Это не так.

Своим вторжением злоумышленники могут разрушить всю основу работы предприятия или госоргана. Каким образом? Во-первых, эта система соединена с АСУП – автоматической системой управления предприятием, а та в свою очередь имеет корпоративный выход в интернет. Во-вторых, всегда можно подкупить, запугать, шантажировать сотрудника компании, имеющего легальный доступ к АСУТП, заставить его подключить флешку в серверу и обрушить работу.

Особую опасность представляют атаки на АСУТП критической информационной инфраструктуры – КИИ: важнейших объектов и сетей, отвечающих за управление страной, её обороноспособность, безопасность, правопорядок, а также предприятий, работающих в стратегически важных областях: оборонной, топливной, атомной промышленности, здравоохранения, транспорта, энергетики, связи, ракетно-космической, химической промышленности и др. Следует помнить, что именно атаки на КИИ, как правило, сложнее всего в выявлении и противодействии.

Защищать надо комплексно

Для защиты внутренних ресурсов компаний и предприятий, особенно относящихся к КИИ, разработаны специальные законы. В России это ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», приказы ФСТЭК - федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Действуют также набор международных и национальных требований к безопасности АСУТП. Но вот единого универсального решения для обеспечения полной безопасности этой системы на сегодняшний день не существует.

Разработчики предлагают обширный комплекс решений, включающий в себя:

- ограничение доступа к информации (безопасные библиотеки по разработке программного обеспечения, наличие отдельного аккаунта, многофакторная аутентификация, сегментирование сети),

- защиту автоматизированных рабочих мест сотрудников и серверов (антивирусное программное обеспечение - ПО, контроль запуска и целостности приложений, контроль подключаемых устройств, оптимальная настройка служб и сервисов, регулярные обновления ПО).

- обнаружение угрозы (мониторинг, обнаружение аномалий)

- и реагирование на угрозу (резервное хранение и восстановление, расследование киберпреступлений, системы реагирования на инциденты, консалтинг, разработка, интеграция, обучение, сервисы).

Может случиться с каждым

- Важно всегда рассматривать кибератаку не как нечто теоретически возможное, а то, что однозначно произойдет и к чему нужно быть готовым в любой момент, - отметил спикер Андрей Иванов.

Интерес для хакеров могут представлять не только крупные стратегические важные компании, но и предприятия среднего и малого бизнеса. В свою очередь рынок ещё не полностью готов вкладывать деньги и внедрять современные цифровые решения, чтобы защититься от кибератак. Так, директор небольшой компании или предприятия не верит в «страшилки» и отказывается выделять средства на разработку и соблюдение информационной безопасности фирмы. Но, как показывает практика, это продолжается до первого инцидента, а когда случаются неприятности, директор восклицает: «Почему же вы раньше не убедили меня в необходимости применения этих мер?!».

Лаборатория кибербезопасности АСУТП компании «Ростелеком-Солар» и Schneider Electric в сотрудничестве работают над выявлением и устранением уязвимых мест в программном и аппаратном обеспечении. При этом «Ростелеком» не разрабатывает собственные решения по защите АСУТП, но реализует комплексные проекты по обеспечению информационной безопасности промышленных сегментов предприятий.

- Чтобы умелая кибератака не нанесла невосполнимый урон предприятию, важно использовать такую стратегию, в которой все компоненты спроектированы, протестированы, проверены и сертифицированы, учтена сквозная кибер- и физическая безопасность, - рекомендует Андрей Иванов. - Безопасность – это не единичное усилие, а непрерывный процесс. Она должна быть включена в проект с самого начала и присутствовать на протяжении всего его жизненного цикла. Только в этом случае принятые меры будут действительно эффективны.