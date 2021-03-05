Байдин Юрий Викторович врач-уролог высшей категории. Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

Деликатная и актуальная тема - недержание мочи у женщин, данная проблема касается до 30% всех женщин, выраженная в той или иной степени- от капельного недержания, до десоциализирующего, приводящего к инвалидности и глубоким психологическим проблемам, тотального недержания.

Несмотря на частую встречаемость, обращаются за помощью единицы. Ещё меньше продолжают лечение и бросают часто на полпути. Причинами, возможно, являются неосведомлённость о вариантах помощи с данной проблемой, ложная стеснительность, незнание того, кто именно занимается этим, перспективы лечения. Чаще всего с подобным женщины обращаются к гинекологу, реже к терапевту и урологу.

Что нужно знать в первую очередь: существуют разные виды недержания, с разными причинами и лечением.

Стрессовое недержание мочи- недержание мочи при напряжении- возникает при кашле, чихании, подъёме тяжестей, наклонах. Проявляется оно выделением мочи без ощущения позыва, в разных объёмах

причинами его могут быть и тяжёлые роды с разрывами, некоторые операции на органах малого таза, дисгормональные нарушения.

Избыточная масса тела и диабет усугубляют и ускоряют проявления болезни. Диагностика включает в себя: 1. заполнение дневника мочеиспусканий, где отмечается количество выпитой жидкости и выделенной мочи, количество эпизодов недержания, объём теряемой мочи; 2. выполнение УЗИ почек, мочевого пузыря, определение остаточной мочи; 3. осмотр гинеколога; 4. проведение кашлевой пробы- пациентке с полным мочевым пузырём предлагают покашлять-и определяют наличие подтекания мочи; 5. общеклинические исследования- общий анализ мочи, крови, глюкоза, креатинин; 6. иногда- проведение цистоскопии( эндоскопического осмотра мочевого пузыря).

При неэффективности этих мер возможно проведение оперативной коррекции- выполнение слинговых операций.

Эти операции проводят в настоящее время с минимальной операционной травмой и коротким периодом восстановления. Подобные операции чаще выполняются в группе пациенток 50+, когда не предполагается деторождение.

Другой вид недержания - ургентное или императивное, которе проявляется наличием частых позывов на мочеиспускание - более 10 раз за сутки- с эпизодами "недобегания". В диагностике также необходимо всё вышеперечисленное, плюс мазки на инфекцию, посевы мочи, и крайне желательно проведение цистоскопии, где можно выявить хроническое воспаление в шейке мочевого пузыря, которое по УЗИ и анализам мочи далеко не всегда обнаруживается

Нередко эти виды недержания комбинируются, и тогда диагностика и лечение соответственно усложняется. Несмотря на трудности диагностики и лечения, варианты помощи есть для каждого случая, просто это достаточно долгий процесс, требующий от врача и пациентки терпения, усилий, тщательного выполнения назначений и необходимости понимания соответствия затраченных усилий и предполагаемого результата.

Врачи-урологи сети многопрофильных клиник Диалайн имеют большой опыт работы с лечением недержания мочи.

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Байдин Ю.В. врач-уролог высшей категории сети многопрофильных клиник "ДИАЛАЙН".

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