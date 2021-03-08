В Волгограде выбрали «Женщин года-2020»

Фото: Анатолий Панчишкин.

С 2017 года в Волгоградской области сложилась традиция 8 марта проводить национальную премию «Женщина года», рассказывая в этот день о лучших женщинах региона. Тех, кто стал примером настоящей любви к своей профессии. Придумали и организовали этот конкурс тоже представительницы прекрасного пола – «Союз женщин Волгоградской области» под руководством депутата Госдумы Нины Черняевой. В этом году конкурс получился особенным из-за пандемии. Вместо концерта в ЦКЗ сняли телеверсию (ее показали 8 марта в эфире канала Волгоград-24), а большинство премий получили женщины-медики.

- Мы хотим посвятить этот год борьбе с ковидом, - говорит председатель «Волгоградского областного союза женщин» Нина Черняева. - Конечно, в год пандемии на передовой оказались женщины. И мы хотим рассказать о каждой, которая спасала жизни, которая оказала много помощи нашему населению. Наша организация с самого первого дня присоединилась к всероссийской акции «Мы вместе». Более 30 тысячам жителей мы оказали помощь.

В предыдущие годы в номинации здравоохранение называли, как правило, одну победительницу. Но из-за особенностей 2020 года организаторы решили максимально рассказать о подвиге женщин-медиков. Врачи, медсестры поликлиник, больниц, станций скорой помощи – настоящие героини этого года.

- В 2020 году нам пришлось разлучать ребеночка с мамой. Рождаются детишки, и сразу мы их забираем, - рассказывает о том, как изменилась ее работа, акушер роддома №5 Волгограда Ирина Попова. Она победительница в номинации Здравоохранение. - Для мамы это, конечно, очень тяжело. А для нас-то как тяжело.

Еще одну премию в этой номинации взяла Ольга Панфилова - заведующая приемным покоем, врач-инфекционист детской клинической больницы №8. Около тысячи ковидных больных в пандемию она приняла лично.

- Я инфекционист, и однозначно было принято решение, что я пойду работать в красную зону, - рассказывает Ольга. - Когда заходишь в грязную зону, оставляешь все, и телефон. Семья знала, что в ближайшие 6 часов я недоступна. Конечно, нам было очень тяжело. Когда все началось, был май, жара, мы надевали противочумные костюмы, мокрые находились в них по нескольку часов.

Врач скорой помощи Ольга Удалова, которая тоже победила в номинации Здравоохранение, не могла без слез вспоминать то, что врачи пережили за этот год.

- 2020-й год ужасный был. Потерь много, - плачет Ольга Удалова. – Мы думали, быть такого не может, 21 век! Думали, мы уже победили все, что могли. Помню, когда ввели карантин, мы шли на работу, и казалось, что все вымерли, никого на улице не было. Как в фильме «Апокалипсис». Мы приезжали на вызовы, стараясь как-то облегчить состояние людей. Хотя самим было нелегко: наши сотрудники без отдыха, в 40-градусную жару, в костюме, который не дышит, в маске, в респираторе, везли больного на другой конец города. У нас сотрудники падали в обморок, но ни один не написал заявление об уходе.

Женщины рассказывают, что нелегко было не только им, но и их семьям.

- Мы с мужем оба медики, постоянно на работе, и нашим детям, конечно, очень тяжело. Им не хватает внимания, - говорит победительница в номинации здравоохранение медсестра Александра Абляева.

Награду в этой же номинации получила главный врач 4-й больницы Волгограда Елена Щербинина. Коллеги говорят, что в критических ситуациях, часто, когда на кону стоит жизнь человека, именно ей приходится брать на себя ответственность.

Кто еще стал Женщиной Года:

в номинации ЗДРАВООХРАНЕНИЕ заведуящая ФАПов в Еланском районе Светлана Покоева

в номинации СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА работник Волгоградского областного социально-реабилитационного центра Анна Корчагина

в номинации ОБРАЗОВАНИЕ учитель физики школы №88 Волгограда Олеся Гончарук

в номинации ОБРАЗОВАНИЕ учитель начальных классов Светлана Литвинова

в номинации «ГРАЖДАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» «ГЕРОЕМ БЫТЬ ПРОСТО» социальный предприниматель, соучредитель образовательного комплекса «Поколение», президент Ассоциации частного образования Волгоградской области, член Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», членом президиума Волгоградского Союза женщин Александра Сукиасян

В номинации «ВОЛОНТЕРСТВО» серебряный волонтер Наталия Зарипова.

Приятно отметить, что в номинации «ЖЕНЩИНА В СМИ» диплом «Женщина года» получила редактор «Комсомольской правды» в Волгограде Екатерина Симохина:

- Спасибо организаторам за то, что я стояла на этой сцене с настоящими женщинами-героинями. Спасибо за то, что столько внимания в этом году – женщинам медикам. Было приятно смотреть, как благодаря весенней атмосфере, которую устроили организаторы, у медиков, которые уже падают без сил после этого тяжелого года, после ночных дежурств, как у них у всех загорелись глаза. Они как никто заслужили сменить противочумные костюмы на вечерние платья. После того, что они пережили в своей работе, им нужно каждый день дарить цветы.