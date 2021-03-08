Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 марта: прирост новых заболевших менее 150 человек и еще 7 смертей

За последние сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 148 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи коронавируса продолжают подтверждаться в Волгоградской области. При этом прирост становится значительно меньше пиковых значений конца осени и зимы. С началом весны фиксируется все меньшее число положительных результатов тестов. 8 марта в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 148 пациентов. Сегодня регион занимает 13-е место в стране по числу новых случаев COVID-19. За всю пандемию ковид подхватили 50 675 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. По всей стране 8 марта выявили 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 марта 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Волгограде - 37. Не намного уступает Волжский, где еще 37 жителей заразились ковидом. Также новые заболевшие есть в 18 районах области. Наивысшие цифры в Урюпинском районе, где 15 заразившихся. 10 человек подхватили вирус в Городищенском районе. По возрасту 8 марта больше всех заразившихся от 30 до 49 лет - 48 жителей области. 46 человек заболели в возрасте 50-64 года, положительные результаты тестов получили 33 пенсионера старше 65-ти и 14 волгоградцев 18-29 лет. Также заболели за сутки 7 детей до 17 лет включительно.

Распространение коронавируса в Волгоградской области на 8 марта Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уровень заболеваемости продолжает снижаться. А со смертностью этого сделать не удается. Коронавирус остается смертельной болезнью для некоторых пациентов. В Волгоградской области от осложнений вируса скончались уже 826 человек. За последние сутки жертвами пандемии стали 7 волгоградцев.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным сайта стопкронавирус.рф

Большинство пациентов все же справляются с болезнью. С марта прошлого года выздоровели уже 48 477 жителей региона, которым диагностировали COVID-19. За последние сутки вылечились 139 пациента, которые были в ковидных стационарах или на дому.

На утро 8 марта в инфекционных госпиталях находятся 2403 человека, в том числе 17 детей. Среди них коронавирус подтвердился у 1372 пациентов.