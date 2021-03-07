Появилось видео прогулки двух болельщиков по полю во время матча волгоградского «Ротора» с «Химками»

Два болельщика решили прогуляться по полю в разгар игры. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 6 марта, двое болельщиков волгоградского «Ротора» во время игры с «Химками» вышли на футбольное поле на стадионе «Волгоград Арена», чтобы, как они пояснили позже, «поддержать любимую команду». Сразу после инцидента ребят задержали и доставили в полицию.

- Задержали на то, что прошел по полю с целью поддержать игроков «Ротор», - объяснил стражам порядка один из фанатов. Молодой человек искренне не понимал, что же такого натворил. – Это что, нарушение по полю пройти? Нет такой статьи даже! – парировал он на допросе.

- Бурно болел за «Ротор», - скромнее признался соучастник прогулки. Больше ничего внятного пояснить не смог.

Напомним, инцидент случился в 18:30 часов. Двое жителей Красноармейского района во время игры решили присоединиться к футболистам: спокойно перепрыгнули через ограждение и вышли на поле, помешав игрокам. Судье пришлось сделать паузу. Многих возмутило такое неуважительное отношение как к командам, так и зрителям, пришедшим на стадион.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчин взяли под арест на 10 суток. Более того, они не смогут посещать футбольные матчи ближайшие три года. Кстати, 18-летнего волгоградца два года назад осудили по статье УК РФ «Мошенничество».