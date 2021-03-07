В Волгограде мужчина с ножом кидался на прохожих: пострадала 53-летняя женщина

Неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом и ранил волгоградку. Фото: Юлия Данильченко

Около 6:30 часов 7 марта в Тракторозаводском районе Волгограда 46-летний психически больной мужчина устроил резню посреди улицы Николая Отрады. У неадекватного волгоградца в руках была стамеска, которой он успел ранить 53-летнюю случайную прохожую. Женщину госпитализировали с колотыми ранами головы и рук.

КИДАЛСЯ НА ПРОХОЖИХ И ПОЛИЦЕЙСКОГО

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в то утро старший сержант ППС, проживающий в одном из близлежащих домов, шел на службу. По пути на работу полицейский увидел мужчину в майке, трико и тапочках. В это время на улице было -10 градусов мороза, выпал снег. Волгоградец держал в руке предмет, похожий на нож, и бросался на всех, кого видел. В итоге завязалась потасовка.

Полицейский вмешался в конфликт, потребовал немедленно сдаться, но мужчина бросился в бега. Пытаясь скрыться от сотрудника правоохранительных органов, злоумышленник успел подобрать кирпич и бросить его в проезжавший мимо «Форд». Отбивался он и от патрульного: наносил удары, вел себя крайне агрессивно. Преследовавший психа сержант успел вызвать подмогу и нагнать волгоградца. У одного из подъездов дома №21 по улице набережной Волжской Флотилии полицейский применил газовый баллон и надел на подозреваемого наручники. К этому времени подоспели коллеги.

Мужчину доставили в отдел. Выяснилось, что он является психически больным. Буквально недавно выписался, но, видимо, «поймал» очередной психоз. До этого задержанный привлекался по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»: он ударил женщину по голове. На этот раз уголовное дело пока не завели – больного увезли в психлечебницу в Волжский, где его обследуют.

- Проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение, - добавили в ведомстве.

В облздраве прокомментировали, в каком состоянии находится потерпевшая 53-летняя волгоградка:

- Женщину отвезли в травмпункт, оказали необходимую помощь, угрозы для жизни нет, отправлена на амбулаторное лечение.

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