Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 марта: плюс 6 смертей

Последние новости о коронавирусе на 7 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последнюю неделю в Волгоградской области наблюдается снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Если в январе прирост был больше двух сотен человек за стуки, то с начала февраля диагноз COVID-19 подтверждается у гораздо меньшего количества обратившихся за медицинской помощью пациентов. Как сообщили «КП-Волгоград» эксперты портала стопкоронавирус.рф, на утро 7 марта статистику пополнили 152 волгоградца, получивших положительные тесты на ковид (накануне их было 156). Регион по-прежнему входит в первую двадцатку по заболеваемости: сегодня занимает 13-е место. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 марта 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация отечественными препаратами: более двадцати тысяч волгоградцев прошли полную иммунизацию, порядка пятидесяти тысяч получили первые дозы. Всего планируют привить 60% населения. Это поможет стабилизировать эпидемиологическую обстановку. Учитывая, что число ковидных коек стремительно сокращается, можно говорить, что коронавирус потихоньку, но отступает. Связано это и с действующими ограничениями, и с круглосуточной работой врачей.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика.

7 марта домой выписали больше сотни пациентов – они полностью вылечились. Всего медикам удалось поставить на ноги порядка 48 тысяч человек. Увы, спасти удается не всех. Список умерших от коронавируса и вызванных им осложнений достиг 819. Сегодня сообщили о 6 летальных исходах.