Что произошло после матча Ротор – Химки

Фото СК "Ротор".

Первая домашняя игра «Ротора» на «Волгоград Арене», в ходе которой сине-голубые принимали «Химки», выдалась не такой, как ожидали волгоградские болельщики. А ждали фанаты голов, но не увидели. Матч закончился «всухую» со счетом 0-0. Волгоградцы уходили со стадиона несолоно хлебавши. А вот тренеры команд, надо сказать, не сильно расстроились такому результату.

"Спасибо, конечно, за борьбу, но обе команды играли слабенько", "Слабенько - это мягко сказано. Ни одного удара в створ ворот ни у одной команда. Это что вообще было?", - негодуют волгоградцы.

Наставники же другого мнения.

«Счет на табло закономерный – он отражает всю сегодняшнюю игру. Да, мы рассчитывали на большее, и во втором тайме смогли переиграть соперника. Но тяжело играть, когда у тебя одновременно выпадает три футболиста из основного состава. Хотя те ребята, которые вышли им на замену, я скажу, здорово отыграли», - отметил главный тренер ФК «Химки» Игорь Черевченко после игры

Наставник сине-голубых Александр Хацкевич тоже пришел на послематчевую пресс-конференцию в хорошем настроении. Улыбку не могла скрыть даже маска.

«Я не считаю, что мы сегодня потеряли очки. Каждое очко идет в копилку. Да, во втором тайме территориально было преимущество у «Химок», но я не скажу, что наши игроки, которые вышли на замену, играли плохо. И Камиль хорошо разгонял команду, и Джови создал пару хороших моментов у ворот соперника. Да каждый игрок сегодня внес определенные свои усилия и помощь в это заработанное очко. Да и вообще четыре очка после двух игр - я считаю, это хорошее начало.

Надо учитывать тот фактор, что команда долгое время провела в Турции. Тут и климат другой, и «Химки» уже другая команда, и с ней тяжело играть – мы это помним, по первой нашей встрече, и поле другое», - посетовал Хацкевич.

Кстати, поле на «Волгоград Арене» после того, как его зимой обновили, действительно оставляет желать лучшего. Тренер «Ротора» заявил, что пока оно в неудовлетворительном состоянии.

Ну а другого поля с подогревом в Волгограде просто нет. Так что к следующей игре «Ротор» будет опять не дома, а в Подмосковье.

- У футболистов будет 2 дня выходных, а 9 марта мы отправляемся в Кратово. Будет тренироваться пока там, - уточнил наставник сине-голубых.