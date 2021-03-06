Пришедшие в снежный день на "Волгоград Арену" болельщики забитых мячей не увидели Фото: Екатерина СИМОХИНА

После зимней паузы состоялось возобновление футбола для Волгограда. Там состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги между местным «Ротором» и «Химками». Хотя это была встреча представителей нижней части турнирной таблицы, но ее ждали с особым интересом не только болельщики из Волгограда и Подмосковья. Сине-голубые и красно-черные подошли к дуэли с серией из трех матчей подряд. А коллектив Игоря Черевченко еще и не проигрывал на протяжении семи поединков. Поэтому какая-то серия должна была прерваться. И далеко не все ожидания оправдали соперники.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Наверняка, любители футбола ожидали большего от команд в первом тайме. Потому что футболисты ввязались в очень скучную борьбу. Они сделали ставку на крепкую оборону, пресекая все попытки что-то организовать в атаке. Около десяти минут и «Ротор», и «Химки» вовсе не могли войти в штрафные друг друга. А когда это стало получатся, толку не прибавилось. Моменты все равно не стали возникать. Команды достаточно часто ошибались в передачах. И тут нужно отметить, что волгоградцы и химчане среди других коллективов РПЛ в текущем сезоне имеют наибольший процент брака в передачах. Болельщики, которые пришли на «Волгоград Арену» в снежный день, могли заскучать или замерзнуть от такого футбола.

Но небольшие вспышки в первом тайме все-таки были. Первый полумомент был у Давиташвили после быстрой атаки «Ротора» левым флангом. Но мяч после его удара полетел выше ворот. Еще были шансы на гол у Гогуа и Понсе после розыгрышей угловых. Партнеры выводили их на ударные позиции, но игрокам волгоградской команды не везло. Мяч летел чуть мимо. «Химки» же за весь первый тайм могут занести себе в актив удар Мирзова со штрафного. Но мяч пролетел чуть выше цели. Да и Чондрич наверняка контролировал ситуацию. Коноцвка первого тайма осталась полностью за хозяевами. Они давили, пытались что-то соорудить. Но не выходило. А у «Химок» сказывались потери нападающих. Игорь Черевченко в Волгограде не мог рассчитывать на травмированных Конате и Себаи. Еще схватил дисквалификацию Кухарчук. А первый тайм так и остался сухим. Счет 0:0

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина игры началась с атак «Химок». Видимо, в перерыве Игорь Черевченко сделал внушения своим подопечным. Гости даже могли рассчитывать на пенальти на старте 45-минутки. Включался VAR. Но фола видеоарбитры не углядели в штрафной площади сине-голубых. А красно-черные из такого спурта все же не смогли выжать гол. Был момент у Тихого, который пробил с линии штрафной соперников. Но мяч полетел выше ворот. А «Ротор», приспособившись к действиям футболистов из Подмосковья, отодвинул игру от своих ворот. Но ненадолго. Во втором тайме у команд появилось больше эмоций и желания.

«Химки» все больше забирали мяч под свой контроль, атакуя левом флангом. Там активничали Мирзов и Идову. Но волгоградцы держали оборону, в том числе при помощи игроков атаки. Они глубоко садились. По ходу второго тайма Александр Хацкевич поменял расположение футболистов, проводя рокировки. Муллин и Фламарион вышли на поле вместо Песегова и Кипиани. «Ротор» перешел со схемы 4-3-3 на 4-4-2. А химчане ничего не меняли и продолжали давить. Только где же были моменты для забитых мячей? Случились они в концовке. Причем первый шанс был у «Ротора». Давиташвили показал то, что он умеет больше всего. Он промчался по левому флангу, на дриблинге обыграл нескольких оппонентов, оказался на ударной позиции. Но под мяч бросился Филин. Если бы не защитник красно-черных, Зурико должен был забивать. А почти в ответной атаке Мирзов зарядил из-за штрафной в штангу ворот «Ротора». В воротах же мяч не оказался. Команды забитыми мячами не порадовали. Счет 0:0.

В следующем туре «Химки» 12 марта примут «Ростов». «Ротор» на выезде встретится с «Уралом».