«Ее больше нет с нами»: в Волгограде нашли пропавшую мать двоих детей

Фото с личной странички Елены Левентуевой.

Днем 6 марта появилось радостное известие о «потеряшке» из Волгограда - матери двоих детей, которая 4 марта ушла в банк и не вернулась. Елена Левентуева нашлась.

«Спасибо всем за неравнодушие и поддержку! Нашли», - сообщили в организации «Созвездие талантов», где занимается один из сыновей пропавшей женщины.

Волгоградцы, которые следили за развитием событий и помогали в поисках, вздохнули с облегчением. Но радость сменило горе. Как выяснилось, женщина скончалась буквально через час после того, как ее нашли.

«К огромному сожалению Елены больше с нами нет», - пояснили в организации, которая помогала с поиском волгоградки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, Елену нашли сегодня на даче. Хотя вчера загородный дом проверяли и женщины там не было.

Когда Елену обнаружили, она пребывала в каком-то полусознательном состоянии. Была очень слаба. На вопрос: «Где пропадала с 4 марта?» она не дала внятного ответа. Но заверила оперативников и родных, что ее никто не обижал – насильно не удерживал, не бил. Следов насильственных действий на теле не обнаружили. Поэтому Елену отправили домой, набираться сил, чтобы позже взять с нее все объяснения. Но, как только волгоградка добралась домой, меньше, чем через час умерла.

Причину смерти установит судмедэкспертиза. Что же произошло с матерью двоих детей за прошедшие двое суток, теперь будут выяснять следователи СУ СК по региону.

Напомним, Елена ушла в банк утром 4 марта. Должна была оплатить счет и вернуться домой, где ее ждали двое маленьких сыновей (один из которых, к тому же, приболел). Но ни через час, ни через два, ни к вечеру волгоградка домой не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Женщину искали двое суток.