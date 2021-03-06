«Я 12 раз был контактным. Было все…»: педиатр из Волгограда рассказал, как пережил ковид до вакцины

Фото с личной странички волгоградского врача Андрея Зуба.

Сегодня много разговоров о прививке от коронавируса. Интернет пестрит мнениями «за» и «против», и рассказами диванных экспертов. У каждого на этот счет свое мнение. Вот у волгоградского врача-педиатра – свое. Андрей Зуб - не начинающий медик, он уже заместитель главного врача клиники семейной медицины ВолгГМУ. На днях он сделал прививку от COVID-19, и пояснил почему. Доходчиво пояснил.

«Я был контактным с ковидными пациентами 12 раз. Было все: в моем кабинете подозрительно кашляли, чихали, а после общения со мной у кого-то подтверждался ковид. И вот, по кругу - я снова контактный. В голове понимал, что на 13-й раз всё может сложиться не как обычно. Не пронесет…», - поясняет педиатр.

Этот аргумент был решающим, но не основным.

«Помню 2017 год. За 1 день до моего дня рождения звонок от знакомых: «У детей какая-то сыпь. Не взглянешь?». Как отказать? Еду! С порога дети бросаются мне на шею, рады видеть дядю Зуба. Я рад встречи, но у детей, висящих на моей шее - ветряная оспа. В голове промелькнула мысль: слава Богу, я привит», - вспоминает волгоградский врач.

Или вот еще одна история из его практики.

«Лето, на прием приходит семья. У ребенка кашель. Неукротимый. Разорванная уздечка языка, лопнутые сосуды глаз, потресканные губы. Страшное зрелище. Коклюш. Не успели привиться.

Некоторые родители считают, что коклюш легко лечится антибиотиками, мол, зачем прививать? А вот у этого малыша оказалась аллергия на все препараты для остановки кашля. Реакция была и на стартовый антибиотик. Целый год мы виделись каждую неделю. Самые важные выводы я сделал молча», - вспоминает Андрей Зуб.

Детский доктор говорит, что для него прививки – это правило жизни.

«Я регулярно актуализирирую свой сертификат прививок: привит от ветряной оспы, менингококка, пневмококка, от гриппа (как утром зубы почистить). Вот и сейчас, вполне осознанно решил привиться от новой коронавирусной инфекции. В общем, полон антител. Чего и вам советую».