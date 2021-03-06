Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 марта: еще плюс 7 умерших

Число заболевших ковидом уменьшается, а вот летальный список пока растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти год Россия, и Волгоградская область в том числе, упорно борется с коронавирусом. За это время только в нашем регионе переболели COVID-19 более 50 тысяч человек, если точнее – 50 тысяч 375 волгоградцев. Это те, у кого официально подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция». Только за последние сутки такой диагноз получили 156 волгоградцев. Это значительно меньше, чем, например, осенью 2020-го. Но ситуация все еще остается напряженной, и по темпам распространения Волгоградская область все еще находится в числе «опасных» регионов – на 13-м месте среди субъектов РФ. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 марта 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Всего в России за этот пандемийный год COVID-19 (с нарастающим итогом) выявлен уже у 4 312 181 человек. За последние сутки диагноз подтвердили у 11022 россиянина. При этом все эксперты сходятся в одном: эпидемия идет на спад. Во всех регионах, и в Волгоградской области в том числе.

Правда, пока в нашем регионе сняли не все ограничения. До сих пор действует масочный режим, до сих пор не активировали в Волгограде социальные проездные для людей старше 65 лет. Зато постепенно закрывают ковидные госпитали и больницы возвращаются к обычной работе. К 6 марта еще 2907 «ковидных» коек, развернутых в больницах Волгоградской области, перепрофилированы в штатный режим работы. Растет и число выписанных из больниц после успешного лечения: за минувшие сутки в Волгоградской области выздоровело 152 человека.

Статистика Стопкоронавирус.рф

А вот смертность от COVID-19 пока не снижается. Сегодня, 6 марта 2021 года, в летальный список ковида внесли еще семерых волгоградцев. Итого, число умерших увеличилось до 813-ти.