Из-за новых СанПиН плата за содержание жилья может вырасти на треть, а уборщицы должны будут получать как чиновники

В идеале мыть подъезды должны клининговые бригады. но не везде есть такая возможность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала весны в России действуют новые санитарные правила. С 1 марта по новым СанПиН в подъездах многоэтажек мыть полы должны каждый день и на всех этажах, да еще и с дезинфицирующими средствами. Касается это не только столицы, но и Волгограда, где не только старые двухэтажки и хрущевки отродясь такого внимания не видели, но и большинство новостроек. Мало того, дополнительные услуги пробьют солидную брешь в бюджете жильцов. Эксперты считают, что плата за содержание жилья в Волгограде может вырасти минимум на 30%. Специалисты Госжилнадзора рассказали, можно ли этого избежать.

- Плата за содержание жилья в Волгограде может вырасти на 30%, если считать исходя из федерального МРОТ, который в 2021 году равен 12 792 рубля. Это с учетом периодичности работ среднего сотрудника, который подметает нижние этажи и один - два раза в месяц верхние, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Региональной общественной инспекции Сергей Септаров.

Однако минимальный размер оплаты труда в Волгоградской области установили еще выше – 14 159,6 рубля.

Если сейчас в пятиэтажке тариф на содремжил около 15 рублей с квадратного метра, он вырастет до 20 рублей. Самые большие расходы ждут жильцов высоток с просторными холлами, тамбурами, лифтами и мусоропроводами. Здесь тарифы на содержание жилого помещения могут увеличиться и в 1,5 раза.

«ГАСТАРБАЙТЕРЫ К НАМ НЕ ПОЕДУТ»

В среднем трудозатраты уборщицы, которая сейчас получает 12 тысяч, должны вырасти в 2,5 раза. То есть она должна получать так же как средний чиновник - в районе 30 тысяч рублей. Оплачивать все это, разумеется, будут жильцы.

- Сейчас наши уборщики, если нормально работают и берут 5-6 домов, зарабатывают, не особо напрягаясь. Увеличивать им зарплату им не будут - это сто процентов, - считает наш эксперт. - А работать по новым правилам за те же деньги они не будут. Проще уволиться.

Сейчас в Волгограде управляющие компании на уборку одной пятиэтажки закладывают в окладную часть 2,5 - 3 тысячи рублей. Это лишь за влажное подметание. На хрущевку уборщица тратит около часа. Чтобы убрать этот же дом по новым санитарным правилам и полить участок ей нужно безотрывно трудиться около 8 часов каждый день. Даже при условии, что оклад увеличат в 2,5 раза, больше домов сотрудник обслужить не сможет, но и на жизнь не заработает. Да и кто за такие деньги будет целыми днями таскать вверх-вниз по лестнице ведра воды. Зачастую на эту работу идут пенсионеры либо люди с ограниченными возможностями.

- Им создадут невыносимые условия для работы. Ни о никакой безопасности для работника речи не идет, он целый день будет таскать тяжелые ведра и дышать хлоркой. И никто из жильцов не скажет за это спасибо. Все просто уволятся, - считает Сергей Септаров. - Взять большее количество сотрудников просто нереально. Гастарбайтеры у нас работать не будут, они поедут в Москву.

Но трудозатраты это еще не все. Значительно вырастет расход воды на уборку общего имущества МКД и на полив участка, на средства дезинфекции. Те же тряпки и перчатки будут изнашиваться в разы быстрее. Все это стоит денег, которые нужно взять с жильцов.

ЧАЩЕ МОЖНО, МЕНЬШЕ НЕЛЬЗЯ

Чтобы работать по новым санитарным правилам, управляющим организациям сначала придется изменить условия договора и повысить плату за содержание жилья. Сделать это можно решением общего собрания собственников. Кто-то из жильцов в любом случае откажется. Мало кто из волгоградцев верит, что за большие деньги УК будут работать лучше, а в домах действительно станет чище. Тогда решать вопрос придется местным властям. Но плату за квартиру все равно поднимут. Ведь собственники МКД могут установить более частую периодичность оказания услуг и выполнения работ, но никак не меньшую.

- Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В связи с этим для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, является обязательным соблюдение требований новых санитарных правил и норм, - прокомментировали «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора. - В случае, если стороны не достигли соглашения, договор может быть изменен судом по требованию заинтересованной стороны в порядке статьи 451 Гражданского кодекса РФ.

Так что отбиваться от растущих тарифов на содержание жилья волгоградцам придется в суде.

- УК просто будут взыскивать эти деньги с собственников МКД. Семейные бюджеты, особенно у пенсионеров, вообще оскуднеют. Какой смысл был это делать? Лучше бы возложили обязанность самостоятельно следить за чистотой подъезда на жильцов от 5 этажа и выше, - комментирует Сергей Септаров. – Но, думаю, в ближайшие 2 - 3 года ничего у нас в Волгограде не поменяется. Мы будем за все это платить из своего собственного кармана, и никто за это отвечать не будет. УК проще один-два раза в год заплатить 10 тысяч штрафа на должностное лицо, чем платить каждому уборщику 30 тысяч рублей в месяц.

По мнению эксперта, необходимо придумать более безопасные средства дезинфекции мест общего пользования МКД. Дышать хлоркой каждый день не лучший вариант для аллергиков и астматиков. На дворе давно 21 век, а у нас для уборки используют советские швабры, которыми в подъезде можно только грязь размазать. Конечно, можно было бы создать специальные клининговые бригады, которые будут убирать подъезды. Но опять же все упирается в стоимость этих услуг.

Кстати, уже неделю у вас в подъезде должен витать запах хлорки и блестеть полы. Вы заметили хоть какие-то изменения? Пишите в комментариях.

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