Куда пойти 8 марта 2021 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

В программе на 8 Марта - веселые конкурсы, концерты, девичники и даже сражение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На 8 марта 2021 волгоградцев ждут сразу три праздничных выходных. К женскому дню в Волгограде подготовили выставки и концерты. Также в программе праздничных мероприятий на 8 Марта 2021 в Волгограде – веселые конкурсы, девичники и даже сражение. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить в праздничные выходные марта в Волгограде, где отметить и чем порадовать женщину.

ВОИНСТВЕННЫЕ АМАЗОНКИ В ПАРК-КЛУБЕ БОБРЫ

На пляже в парк-клубе Бобры за Волгой с 6 по 8 марта 2021 волгоградцев ждут активные развлечения. К 8 Марта здесь решили устроить конкурс «Воинственные Амазонки ». По сути, это эстафета биатлона по трассе с препятствиями на квадроцикле. Будет два конкурса и для желающих пострелять шариками с краской любителей пейнтбола. Здесь продолжают работать каток и снежная, ждут и желающих покататься по весенней пойме на лошадях. Для гостей будет работать полевая кухня и пункт обогрева.

В программе праздника 6 марта в 10.00 - эстафета «8 марта - день Чудес», в 14.00 - «Воинственные Амазонки », в течение дня – турниры и конкурсы по пейнтболу. 7 марта 2021 эти развлечения также в программе, в полдень в кафе пройдет мастер-класс «А, ну ка, девочки». Женский день 8 марта также откроют в 10.00 «Воинственные Амазонки», в полдень устроят мастер-класс «Счастье матери», весь продлятся и пейнтбольные баталии. Подробности в инстаграме и по телефонам: (8442) 600-195, 8-927-065-88-88.

PRO ЖЕНСКОЕ

В новом экопарке на Ангарском пруду 7 марта в 18.00 устроят предпраздничный девичник «Pro женское». В программе вечеринки живая музыка, Stand up, бармен-шоу, секреты от сексолога, визажиста, фотографа, психолога и еще множество милых женских штучек. Билет: 1500 руб. 18+

ФИНАЛИСТ «ГОЛОСА» ДМИТРИЙ ВЕНГЕРОВ В ВОЛГОГРАДЕ

8 марта в 18.00 на сцене ЦКЗ волгоградский финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров и солистки филармонии представят первый концерт молодежного проекта. В женский день песни будут, конечно же, о женщинах и о любви. Митя исполнит как свои песни, так и те, что пел в «Голосе». Билеты от 800 руб. 6+

ФУТБОЛ: РОТОР – ХИМКИ

В субботу 6 марта 2021 в 16.30 на «Волгоград Арене» сыграют «Ротор» и подмосковные «Химки». У подопечных Александра Хацкевича несколько побед подряд, «Химки» не проигрывают уже 7 матчей. Так что болеем за наших!

КОНЦЕРТЫ

6 марта 2021 в 17.00 - концерт «В душе весна, а в сердце песня» ансамбля песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс». ЦКЗ. Билеты 300 руб. 6+

7 марта 2021 в 17.00 - концерт «История любви». Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер Андрей Аниханов.

7 марта в 17.00 – «Ожидание; Человеческий голос». Монооперы для женских голосов Таривердиева и Пуленка. Царицынская опера. 12+

8 марта в 17.00 – «Когда нам было по 17-18 лет». Лайт-опера. Царицынская опера. 6+

8 марта в 19.00 - Мюзикл TODD. ДК Химик. Билеты от 1300 руб. 12+

МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ

С 5 марта в музее Машкова на проспекте Ленина, 21 работает выставка саратовских художников «Акростих». В экспозиции 75 вдохновляющих произведений - графика и живопись, гобелен и батик. А в выставочном зале музея на Чуйкова, 37 можно увидеть морские пейзажи Валерия Левченко. Телефоны для справок и записи (8442) 38-24-44; 38-59-15, выставочный зал: 24-16-79, 23-81-76.

6 марта в 14.00 в музее пройдет концерт Молодежного оркестра флейт Владимира Кудри. 7 марта в 15.00 Ольга Малкова приглашает на лекцию «Русское искусство ХХ века и Эрот». Мастера клуба народной куклы «Крупеничка» 6 и 7 марта 2021 приглашают в выставочный зал музея Машкова на мастер-классы. 8 марта в 12.00 в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 пройдет праздник «Здравствуй, Масленица!» с играми, конкурсами и мастер-классом. И 8 марта в 17.00 любителей прекрасного приглашают на концерт квартета «А-ДЖАЗ» - «В Джазе только о любви».

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ФИАЛКИ

В краеведческом музее в преддверии 8 марта открылась выставка «Секреты женской красоты», посвященная моде прошлого века. Современных модниц здесь ждет множество открытий. Также в праздничные дни волгоградцев приглашают на выставку фиалок. 6, 7 и 8 марта 2021 в 12.00 и 15.00 волгоградцы смогут отправиться на праздничную пешеходную экскурсию «Портрет незнакомки».

5 марта 2021 в 17.00 в музыкальной гостиной пройдет концерт Армана Погосяна «Для вас, любимые». 7 марта с 10.00 до 17.00 в музее вас ждет детский мастер-класс необычных подарков. В праздничные дни 6, 7 и 8 марта 2021 краеведческий музей работает с 10.00 до 18.00. Запись по телефонам: (8442) 38-84-37, 38-84-39.

«ДАМСКИЕ ШТУЧКИ»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 6 марта 2021 в 16.00 подготовил программу с элементами театрализации «От женщин кругом голова…» (Билеты: 300/200 руб. 12+). Здесь к празднику также открыли выставку «Дамские штучки». Запись по телефонам: (8442) 67-33-02, 8-927-511-67-49.

ТЕАТРЫ

НЭТ 6, 7 и 8 марта в 18.00 представляет премьеру «Такого лета больше не будет» по пьесе Нила Саймона в постановке Владимира Бондаренко.

Молодежный театр 7 и 8 марта приглашает на комедию «Моя парижанка».

ТЮЗ 6, 7 и 8 марта в 17.00 также представит премьеру - музыкальную трагикомедию «Дон Кихот».

Театр кукол ждет взрослых 9 марта в 18.00 на спектакль «Пиковая дама», будет и сюрприз-поздравление от артистов.

Казачий театр 7 марта в 17.00 покажет музыкальный спектакль «От сердца к сердцу», 8 марта в 17.00 – комедию «Палата бизнес-класса».

Музыкальный театр предлагает посмотреть мюзиклы: 7 марта в 17.00 – «Женитьба Бальзаминова», 8 марта в 17.00 – «Дубровский».