Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 марта: уровень заболеваемости снижается четвертый день

За последние сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 154 человека, 6 пациентов умерли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прирост новых случаев COVID-19 в Волгоградской области держится на уровне октября прошлого года до наступления пиковой заболеваемости. В начале марта в регионе отмечается снижение числа новых пациентов за сутки. Если 1-го числа их было 185, то 5 марта в Волгоградской области коронавирусом заболели 154 человека. Сегодня регион занимает 13-е место в стране по приросту заразившихся. Всего ковид почти уже за год подхватили 50 219 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. В России в пятницу выявили 11 024 случая COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 марта 2021 года.

Статистика сайта стопкоронавирус.рф

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Волгограде. Заболели 42 человека. В Волжском 31 пациент получил положительные результаты тестов. Также новые заразившиеся в пятницу есть в 15 районах Волгоградской области. 22 жителя подхватили вирус в Михайловском районе, в Камышинском районе - 20. В остальных районах прирост составил менее десяти случаев. 5 марта борьбу с опасным вирусом начали 46 пенсионеров старше 65-ти. Заболел 31 волгоградец 30-49 лет, 33 жителя области 50-64 лет, 23 человека 18-29 лет и 21 ребенок до 17 лет, в том числе 1 младенец.

Статистика распространения коронавируса в Волгоградской области на 5 марта Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Никак не меняется уровень смертности от коронавируса в Волгоградской области. Ежесуточно подтверждаются 6-7 летальных исходов. Сегодня жертвами пандемии признали шестерых умерших пациентов. Смерть у них наступила от осложнений, вызванных ковидом, посчитала патологоанатомическая комиссия. За все время распространения вируса в регионе скончались 806 человек.

Выписка за сутки после завершения лечения в ковидных госпиталях или на дому составила 150 человек. С марта прошлого года коронавирус победили 48 042 волгоградца.

Жители Волгоградской области продолжают записываться на вакцинацию от коронавируса. Желающих все больше, и им приходится ждать очередь на поход в прививочный центр. Накануне в регион поступила новая партия препарата «Спутник V».