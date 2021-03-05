Масленица 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Масленичные гулянья устроят в Волгограде несмотря на ковидные ограничения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масленица в 2021 году приходится на неделю с 8 по 14 марта. Всю масленичную неделю волгоградцы будут угощаться блинами. А в прощеное воскресенье 14 марта 2021 в Волгограде устроят народные гулянья с проводами зимы и сожжением чучела. В программе праздничных мероприятий на Масленицу 2021 в Волгограде несмотря на ковидные ограничения более 40 мероприятий. Главной площадкой масленичных гуляний станет парк «Царицынский» в пойме реки Царица. Там пройдет праздник «Волгоград. Широкая масленица». Часть праздничных акций, конкурсов, выставок и концертов городские власти решили провести онлайн.

ГУЛЯНЬЯ НА МАСЛЕНИЦУ 2021 В ПОЙМЕ ЦАРИЦЫ В ВОЛГОГРАДЕ

В программе праздника в пойме Царицы на Масленицу 14 марта 2021 в Волгограде - большая концертная программа с сжиганием чучела. Начнутся народные гулянья в 12.00 и продлятся до 17.00. Здесь подготовят множество интерактивных площадок, подведут итоги конкурса на лучшую масленичную куклу, устроят конкурс «Царицынские блины». Торговые точки предложат горожанам полакомиться блинами и согреться горячим чаем. А на месте ледового катка откроют ролледром.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, также проводы зимы в Волгограде устроят в парках и скверах всех районов города. Праздники на Масленицу 2021 пройдут с пятницы по воскресенье - 12, 13 и 14 марта.

ИГРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ

8 марта в краеведческом музее в 11.00 пройдет интерактивное мероприятие «Масленица по-царицынски». Вы узнаете, как зазывали гостей и Масленицу в гости и чем потчевали дорогих гостей в Царицыне.

8 марта в 12.00 в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 пройдет праздник «Здравствуй, Масленица!» с играми, конкурсами и мастер-классом.

Эх. погуляем! Фото: Екатерина СИМОХИНА

БОЛЬШАЯ МАСЛЕНИЦА В ЦИРКЕ

С 13 марта на манеже волгоградского цирка новая программа - экзотик-шоу «Аливрувер» - цирковой проект шестого поколения династии Филатовых-Клыковых. Перед премьерным представлением на Большую Масленицу в фойе устроят праздник.

На арену цирка выйдут медведи-акробаты заслуженного артиста России Андрея Клыкова. Добавят настроения обезьяны-джигиты, яркие попугаи, пони, питоны, веселые собаки и огромные мейнкуны под руководством заслуженной артистки России Юлии Филатовой.

Также в программе команда лихих казаков-наездников, акробаты на дорожке, степ-эквилибристы, вольтижеры на русской палке, воздушные гимнастки, грациозное Па-де-де на лошадях и веселый клоунский дуэт.

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74, сайт circus-volgograd.ru. Билеты: от 500 руб. Дети до 3-х лет бесплатно без места.

13 марта в 14.30 - Масленица в цирке. Вход в фойе свободный. Представления: 13, 14, 20, 27 марта в 16.00. 21 и 28 марта 12:00 и 16.00.

«Аливрувер» - цирковой проект шестого поколения династии Филатовых-Клыковых. Фото: госцирк

КУДА ПОЙТИ НА МАСЛЕНИЦУ В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА 12, 13 и 14 МАРТА 2021 ГОДА

Тракторозаводский район

13 марта 2021 в 12.00 – развлекательная программа, «Ударник»

13 марта 2021 в 11.00 – праздник на площади Аттракционов на Спартановке

Краснооктябрьский район

12 марта 2021 с 16.00 до 17.00 - раздача сувениров ручной работы скоморохами. Сквер на проспекте Металлургов

14 марта 2021 с 11.00 до 14.00 – Масленица в парке Гагарина

Центральный район

14 марта 2021 с 12.00 до 17.00 – масленичные гулянья в Комсомольском саду

14 марта 2021 в 13.00 - развлекательная программа, ДК «Родина»

Дзержинский район

13 марта 2021 с 15.00 до 17.00 - фестиваль «Русский стиль», парк «Русь»

13 марта 2021 в 10.00 – праздник на площади в Гумраке

13 марта 2021 в 14.00 – праздник у ТЦ «Цитрус»

13 марта 2021 в 17.00 – Масленица на площади у КДК «21 век»

Ворошиловский район

11 марта 2021 в 17.00 – представление в ДК района

13 марта 2021 в 12.00 – семейный праздник, ТОС «Ардатовский»

13 марта 2021 в 11.00 – Масленица в сквере Саши Филиппова

13 марта 2021 в 15.00 - ТОС «Дивногорский»

Советский район

13 марта 2021 в 12.00 – гулянья на ярмарке «Петров Двор», пр. Университетский, 64/1

13 марта 2021 в 13.00 – праздник в парке «Лесогород» на Тулака

13 марта 2021 в 14.00 – гулянья в парке на Казахской, 1

13 марта 2021 в 14.00 – праздник у ДК Горьковский

13 марта 2021 в 15.00 - Масленица в «Долине»

Кировский район

13 марта 2021 в 12.00 - гулянья в ЖК «Санаторный»

Красноармейский район

12 марта 2021 в 15.00 – праздник у ДК «Судоверфь»

13 марта 2021 в 12.00 – игровая программа, ул. Лазоревая, 223

13 и 14 марта 2021 с 10.00 до 18.00 – Масленица на территории музея-заповедника «Старая Сарепта»

13 марта 2021 в 10.00 – праздник в р.п. Южный

13 марта 2021 в 12.00 – Масленица на скейтплощадке, ул. Моцарта, 20

13 марта 2021 в 13.00 – праздник на площади у к/т «Юбилейный»

13 марта 2021 в 14.00 – праздник на бульваре Энгельса

14 марта 2021 в 14.00 – праздник, ул. Сарпинская, 96

14 марта 2021 в 11.00 – площадь у РЦ «Гиппопо»

14 марта 2021 в 14.00 – гулянья в парке «Юбилейный»