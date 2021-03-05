Сторонники волгоградского времени просят губернатора поддержать новый референдум о времени

Волгоградцы не согласны с решением депутатов отменить итоги прошедшего референдума. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Битва за местное время в Волгограде продолжается. Сторонники светлых вечеров уже сформировали инициативную группу, которая пойдет в избирком с ходатайством о проведении нового референдума о времяисчислении. А пока волгоградцы, которые не согласны с переходом региона в московский часовой пояс, отправили коллективное обращение губернатору Андрею Бочарову, председателям облдумы Александру Блошкину и общественной палаты Татьяне Гензе. Они заявили о недоверии к итогам прошедшего летом 2020 года опроса «на коленке» и просят поддержать проведение нового референдума о времени. Подписались под обращением 47 839 жителей Волгоградской области.

- Мы выражаем свое несогласие с действиями областных депутатов, которые пренебрегли нашим правом на честное и открытое голосование по вопросу предпочтения часового пояса, путем проведения многодневного безрегистрационного «Мероприятия…», - говорится в обращении.

Фото: Анна Зарубина

Волгоградцы отмечают, что в нынешнем часовом поясе UTC+3 Волгоградская область жила всего четыре года за последние 90 лет своей истории, и местное время МСК+1 для жителей более привычно, комфортно и оптимально. Подтверждают свое мнение сторонники волгоградского времени и многочисленными исследованиями.

- При существующем отнесении Волгоградской области к часовому поясу (МСК+1, UTC+4), десинхроноз (отклонение от астрономического) составляет 62 минуты 13 секунд, что благоприятно по критерию минимизации риска дополнительной заболеваемости населения, - цитирует «КП-Волгоград» заключение ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».

Подтверждают мнение сторонников волгоградского времени и заключения ФГБУН «Институт космических исследований РАН», ФГБНУ «Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», ФГБУ «Российская Академия наук».

Жители региона просят власти поддержать инициативу проведения повторного референдума о времени и создать все необходимые организационно-технические условия для его подготовки и проведения.

- В ваших полномочиях объединить волгоградское общество, причиной раскола которого стал летний «опрос» по времени, - говорится в обращении.