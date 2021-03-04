«У сына с детства плоскостопие, нужна операция, но его призывают в армию»: волгоградка рассказала о «войне» с военкоматом

Волгоградец вот уже два призыва не может доказать, что у него плоскостопие с детства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Вот уже два года я бьюсь с Городищенским военным комиссариатом Волгоградской области. Бьюсь в прямом смысле слова. Моего сына хотят призвать на военную службу с непризывным диагнозом», - с такой проблемой в редакцию «КП-Волгоград» обратилась Ольга. У ее 18-летнего сына – официально подтвержденное плоскостопие, но военкомат в упор не хочет признавать, что он непригоден к службе, и требует заново проходить врачей. «Комсомолка» разобралась, почему так происходит.

«МОЙ СЫН НЕ УКЛОНИСТ, НО К НЕМУ ЛОМЯТСЯ В ДВЕРЬ»

- У моего сына имеется заболевание - «плоско-вальгусная деформация обеих стоп» с ношением ортопедической обуви. Данный диагноз у него с детства, - объяснила Ольга.

По ее словам, Антону нужна срочная операция. Но с момента совершеннолетия его дважды призывали в армию, хотя на руках имелось полное заключение из районной поликлиники о том, что молодой человек негоден к военной службе. В военкомате же настаивали на повторной медкомиссии в больнице Городищенского района. В весенний призыв прошли, Антону все-таки дали отсрочку на полгода.

Фото предоставили герои публикации.

Осенью снова письмо с требованием пройти врачей. Военкомат пошел на новые ухищрения: заключение районной больницы комиссию почему-то не устроило, отправили в областную. Но там то рентгеновский кабинет не работал, то ортопед ушел в отпуск.

- Мы уведомили об этом руководство военкомата по телефону и письменно. Письмо они получили, однако через пару дней по месту жительства моего сына, не имея на это никаких законных оснований, приехали сотрудники военного комиссариата и стали ломиться в дверь. Мой сын не является уклонистом, не находится в розыске, всегда являлся по первому требованию в военный комиссариат. На каком основании к нему применяются незаконные методы? – недоумевает Ольга.

Женщина уверена: его сына намеренно не признают негодным. Она писала много жалоб в разные инстанции, но в ответ – одни отписки. Более того, юношу обвинили в нарушении порядка прохождения медкомиссии.

- У нас и так есть все документы, но их игнорируют, заставляют повторно проходить обследования. Это просто издевательство! У меня огромный страх, что моего сына могут призвать на военную службу с таким серьезным заболеванием, - боится женщина.

НЕ ХВАТАЕТ ОДНОГО СНИМКА

В пресс-службе Южного военного округа пояснили, что молодого человека с плоскостопием действительно призывали несколько раз, однако для того, чтобы освободить от срочной службы. Но он не сделал ренгенографию стоп в трех проекциях в областной больнице.

- По причине неприбытия врач не смог определить диагноз и вынести заключение. Гражданин, не завершив обследование, документы в призывную комиссию не предоставил. Тем самым затягивает принятие решения о признании его негодным к военной службе, - прокомментировали в ведомстве.

Военкомат стоит на своем, а мать призывника сомневается: а не направят ли ее сына на очередную медкомиссию?

Родные молодого человека писали и в прокуратуру, но письма возвращались в военкомат. Может быть, этой ситуацией после публикации «КП» заинтересуются надзорные органы .