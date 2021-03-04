Весне дорогу: по улицам города проедет Цветочный Патруль от ДЦ SKODA «Волга-Раст-Октава»

Фото: ГК"Волга-Раст"

Мужчины каждый год 8 марта поздравляют всех женщин – жён, матерей, дочерей, бабушек, сестёр, подруг, коллег – стараясь наполнить их день приятными эмоциями и яркими впечатлениями.

Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» также не оставит без внимания прекрасную половину города. В преддверии праздника по улицам Волгограда проедет Цветочный патруль.

Сотрудники компании при участии госавтоинспекторов ГИБДД одарят прекрасную половину города цветами и улыбками.

Если Вы хотите получить море позитива и памятные подарки от ŠKODA - ждем вас 6 марта 2021г. по адресу: г. Волгоград, ост.Современник с 11:00 до 13:00.

Пусть весеннее солнце светит ярко и согревает своим теплом, даря еще один замечательный повод для радости, улыбок и внимания.

Всегда с Вами, ДЦ «Волга-Раст-Октава».

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