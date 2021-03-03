От отопления до переселения

Фото: личный архив Ирины Гусевой

1 и 2 марта парламентарий провела личные встречи с жителями Тракторозаводского района, Спартановки, посёлков ГЭС и Горный, находящихся на её округе. На повестке дня стоял вопрос о проведении капитального ремонта жилых домов и благоустройстве дворовой территории. Жильцы озвучили возникшие у них вопросы и внесли свои предложения и коррективы. Согласно закону, собственники жилья имеют на это полное право.

После обсуждения вопросов жильцов, депутат выслушала вторую сторону – проводящих ремонтные работы сотрудников ЖКХ. Специалисты ознакомили её с ходом капитального ремонта домов, обозначили блок своих проблемных моментов и предложений по их решению.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

Также в рамках недели приёма избирателей, который партия «Единая Россия» организует с 1 по 5 марта, депутат провела очередной приём граждан, посвящённый вопросам жилищно-коммунальной сферы. Эта тема по-прежнему остаётся одной из самых актуальных: людей не перестают волновать вопросы, касающиеся отопления, ремонта подъездов, оплаты коммунальных услуг, благоустройства, переселения из ветхого жилья.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

- Эти личные встречи - наглядный пример того, как важны для избирателей живое общение и прямой диалог, - сказала Ирина Гусева. – Во время обсуждения одной проблемы часто всплывают другие, которые также требуют оперативного вмешательства и решения.

Фото: личный архив Ирины Гусевой

Подводя итог встречи, Ирина Гусева отметила, что такой формат общения очень результативен. Хоть и не все проблемы можно решить сиюминутно, за один день, но искать решения нужно совместно с жителями. Они посвящены во все подробности, имеют взгляд на проблему изнутри и точно знают, чего хотят.

Напомним, что депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева всегда открыта для диалога: о проведении приёма граждан она проинформировала своих избирателей на своей странице в Инстаграм. Там же можно записаться на личный или онлайн-приём или оставить свой вопрос депутату.