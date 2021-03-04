Владимир Путин засыпал комплиментами юную волгоградку-волонтера: «Очень красиво»

17-летняя школьница из Камышина поразила президента своей косой. Фото - скрин видеоконференции.

Комплимент от Президента России Владимира Путина – это, поистине, высшая похвала. Сколько девушек может этим похвастаться? А вот 17-летняя школьница из Камышина Волгоградской области Анфиса Лещенко смогла удивить нашего главу государства. Причем не только своими достижениями, как активистка общероссийского проекта #МыВместе, но и своей внешностью.

А произошло это 2 марта, когда Владимир Путин встречался с активистами проекта #МыВместе, правда беседа состоялась в онлайн-формате. Волгоградскую область, которая вошла в число регионов-лидеров по масштабности и уровню организации всероссийской акции, представляла школьница Анфиса Лещенко.

- Я сама из маленького города Камышина — это родина Алексея Петровича Маресьева. В этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения. Приехав с «Большой перемены» все ребята поняли, что это не просто конкурс, это целое движение, ставшее для нас образом жизни, - рассказала Анфиса, поблагодарив президента за эти возможности.

- То, что в городе знают, помнят и гордятся этим - очень важно. То, что вы делали в рамках проведения мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы, и в рамках «Большой перемены» - это очень хорошее начинание, - отметил в свою очередь Владимир Путин.

В завершении беседы президент вдруг не сдержался и задал волгоградке вопрос в лоб на совсем отвлеченную тему.

«У меня вот вопрос – а вам в детстве мама косу заплетала? Она вас приучила? Очень красиво», - вопрос, которым президент так смутил волгоградскую школьницу, что ее щеки тут же налились румянцем, а губы – расплылись в улыбке.

«Ну, конечно, меня родные с детства поддерживают. И мама всегда за меня переживает и сейчас тоже», - смущаясь, ответила девушка.

«Передавайте маме привет и благодарность за такую дочь», - попросил волгоградку глава государства.

Надо сказать, что Анфиса Лещенко является участницей многих всероссийских акций и проектов стала инициаторов появления в проекте «Ты в игре» номинации по семейному спорту. А в этом году она стала победителем конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро».