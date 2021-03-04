Отбирали по «моральным ценностям»: в Волгограде юные миллионеры заселились в TikTok-хаус в Волжских парусах

В TikTok-хаусе видео снимаются постоянно Фото: Эдуард Пальгунов

TikTok захватывает мир. Все больше людей, конечно же, молодых активнее смотрят различные видео. А кто не ленится, снимает ролики сам. И можно легко набрать несколько миллионов просмотров и тысячи подписчиков. Делать общий контент в TikTok будут 15 молодых волгоградских ребят и девчат. В Волгограде открылся первый TikTok-хаус. Такого нет больше нигде в Южном федеральном округе. Зато в столице такие дома набирают популярность с прошлого года. Зачем собирать молодежь под одной крышей для съемки роликов, для чего это надо и за чей счет? «Комсомолка» побывала на открытии дома для блогеров.

«НЕ ГОНИМСЯ ЗА ХАЙПОМ»

За границей блогеры стали собираться в одном доме или квартире для создания контента еще в 2019 году. В нашей стране TikTok-хаусы стали появляться в прошлом году. Пандемия немного замедлила этот процесс. Но сейчас тиктокерский дом открылся и в Волгограде. Причем место выбрали для этого живописное: 19-й этаж Волжских парусов с видом на Волгу. А одним из создателей стал бывший член волгоградского штаба МГЕР (покинул организацию в 2019-м) медиатехнолог Дмитрий Бакаев. В TikTok-хаусе он организатор и продюсер.

Одним из организаторов и продюсеров хауса является бывший член волгоградского штаба МГЕР и медиатехнолог Дмитрий Бакаев Фото: Эдуард Пальгунов

- Идея была давно, но из-за ограничительных мер мы не смогли бы так качественно подготовиться и должным образом реализовать весь задуманный план, - рассказал Дмитрий Бакаев. - Но на текущий момент нам удалось открыть этот проект, собрать блогеров, уникальную команду по продвижению проекта. Мы отобрали достойных кандидатов – не только по контенту, но и моральным ценностям, которых они придерживаются. У нас есть парень-спортсмен, художник, девочка, которая танцует. Кто-то делает обзоры на различные заведения Волгограда, кто-то антипранки или показывает социальные проблемы. Они все уникальны, но поддерживают адекватные ценности, не гонятся за хайпом.

А некоторые ради подписчиков и прсомотров готовы пойти на необдуманные поступки. Недавно один из молодых покорителей социальных сетей из Волгограда устроил танцы на братской могиле на Мамаевом кургане. В TikTok-хаусе такие действия осуждают.

Стойки для селфи - по всей квартире Фото: Эдуард Пальгунов

«БЛОГЕРЫ – ХОРОШИЕ ЛЮДИ»

- Я хочу, чтобы все поняли, что блогеры – хорошие люди. Просто есть плохие примеры со стороны тех, кто раздевается на братских могилах. Естественно мы это не приветствуем, - говорит блогер Дмитрий Котломин. У него около ста тысяч подписчиков.

Молодой человек говорит, что в TikTok надо удивлять необычными роликами и активностью, но подходить - с головой.

- Я хочу быть в этой команде, как человек, который будет мотивировать людей, а не делать что-то свое. Можно сказать, я душа команды. Почему меня взяли в тик-ток хаус? У меня необычный контент. Например, различные переодевания. Могу в шейха переодеться, Деда Мороза. Что-то необычное всегда цепляет. Так что будьте оригинальными. У меня сейчас около ста тысяч подписчиков. Важно, чтобы они были активными. А цифра в миллион не так важна. Блогерство – это такая же работа. Она занимает очень много времени на съемки. Лично я не могу с чем-то совмещать. Меня поймет каждый блогер. Этому нужно отдавать весь день.

Молодые люди не расстаются с телефонами ни на минуту Фото: Эдуард Пальгунов

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК

Участники прошли кастинг. А он был серьезный. Организаторы отсмотрели около 500 заявок. А всего их было более тысячи.

- С 30-ю кандидатами мы пообщались, из которых выбрали 15 человек, - отметил Дмитрий Бакаев.

Все ребята и девчата уже опытные блогеры, несмотря на юный возраст. Кстати, все они совершеннолетние. И миллионеры. Но речь не про их доход, а число просмотров роликов.

Некоторые блогеры будут жить в TikTok-хаусе, другие – приезжать как на работу, чтобы делать общий контент, шоу на YouTube, выходить на улицы и снимать общественно полезные ролики.

- Была инициатива поехать в детский дом, приют для собак. Даже если с их аудиторией осветить какую-то проблему, например, нехватка корма для животных в приюте, то могут решить ее, рассказал организатор волгоградского тиктокерского дома.

Постояльцами волгоградского TikTok-хауса стали две девушки из Фролово. Им блогерство не мешает учиться и работать. При этом подписчиков у них по несколько сотен тысяч.

- У меня нестандартный контент для TikTok. Я снимаю ролики про деревню. Я сама оттуда родом. Еще я снимаю видео социальной направленности. У меня 375 тысяч подписчиков и аудитория постоянно растет. Есть отзывы, приятные комментарии. Меня уже звали в московский тик-ток хаус, но у меня не получилось по семейным обстоятельствам. А здесь мне удобно. Я и учебой занимаюсь, и тик-током. Это увлечение никак не мешает мне учиться, отмечает блогер Виктория.

В TikTok-хаусе можно проводить и дискотеки. DJ-пульт имеется. Фото: Эдуард Пальгунов

Ее подруга Дарья также из Фролово. Она скачала TikTok просто так: посмотреть и полайкать видео. Но потом все завертелось и теперь Дарья – популярный блогер.

- Как и многие пользователи, я просто скачала тик-ток, чтобы просто посмотреть. Смотрела, а потом решила, почему бы не попробовать самой не снимать. Очень быстро залетели пару видео на несколько миллионов просмотров. Сейчас я снимаю в свободное от работы и учебы время. Мне нравится, что можно снимать видео с кем-то. Поэтому я стала участником тик-ток хауса. В моем окружении нет людей, которые готовы принимать участие в моих съемках. Благодаря тик-току можно познакомиться с разными людьми, пообщаться и начать снимать что-то общее.

ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО ПОЛИТИКИ

А для чего вообще понадобился TikTok-хаус? Разве блогеры не могли бы и дальше продолжать снимать видео самостоятельно? У проекта есть несколько направлений. Естественно, будет работа с рекламодателями. Они уже начинают выстраиваться в ряд. Но организаторы не спешат заключать контракты.

- На текущий момент к нашим блогерам уже обращаются крупные рекламодатели и с Москвы, и региональные. Но мы пока не соглашаемся. Потому что стоимость этого проекта уникальна, подобного в Волгограде и Южном федеральном округе никто не делал. Должно пройти достаточное время, чтобы оценить достойную стоимость всей этой истории. В дальнейшем будем конкретно знакомиться и изучать каждого рекламодателя, - отметил Дмитрий Бакаев.

Также в проекте блогеры будут освещать социальные идеи, рассказали организаторы.

- Мы не будем забивать на наш город. Он всем нам дорог и интересен. Будем смотреть, какие события будут происходить в городе, как это будет выглядеть. Проект не носит никакой политической подоплеки. Это площадка для блогеров.

А кто же является спонсором проекта?

- Мы не разглашаем информацию, кто сейчас финансирует TikTok-хаус. Это коммерческий проект, сообщили Дмитрий Бакаев. Но средства на это есть.

Во-первых, организаторы сняли квартиру в элитном жилом комплексе. Во-вторых, будет различная активность с молодыми людьми: это мастер-классы, встречи с известными волгоградцами крупными бизнесменами, заслуженными деятелями города. Также возможен приезд известных блогеров из других городов. Но все секреты пока не раскрываются.

Для юных блогеров проводят мастер-классы. Например, их учат рисовать в необычной технике. Фото: Эдуард Пальгунов

ПЛАНЫ

TikTok-хаус – это площадка не на несколько дней или недель. Это долгоиграющий проект. При самых негативных раскладах он будет действовать от полугода до года.

- Если у ребят уменьшится количество подписчиков, аудитория не будет воспринимать контент, не произойдет никакого общественного резонанса, - добавил Дмитрий Бакаев.

Пока же у ребят подписчиков становится все больше и больше. А им это и нужно. Но не все посвящают TikTok все свое время. Например, Дарья Коробаева занимается танцами. И с детства увлекается творчеством. А почему пришла в тиктокерский дом? В команде, по ее словам, работать лучше всего.

- Век одиночек у нас прошел. Тем более в этом TikTok-хаусе столько единомышленников. Ребята разных возрастов, мы делимся своими навыками. Блогерство – в будущем должен стать источником дохода. Но тик-ток не единственное мое увлечение. Я еще занимаюсь танцами в хореографическом ансамбле «Улыбка». Наверное, с этого и пошло. Потому что я с детства была творческим человеком. Уже в 9 лет приняла участие в рекламе. В тик-токе я снимаю развлекательный контент. Я хочу и люблю приносить добро этому миру.

Приехав в TikTok-хаус, ребята сразу же начали снимать и публиковать видео. Пока все они развлекательные – танцы, смех, шутки. Но посмотрим, чем они будут удивлять дальше.